Gisele Bündchen y la declaratoria de amor a Tom Brady: 'Me encanta la dulzura de tu esencia'

Llena de inspiración, Gisele Bündchen expresó el gran amor y cariño que tiene por su esposo, Tom Brady, que este 3 de agosto cumplió 40 años de edad. Para el feliz matrimonio no hay fecha especial en el calendario que deje de ser celebrada, y esta vez tampoco fue la excepción. Aunque la modelo no dio más detalles de las sorpresas que preparó para su amado, sí le dio uno de los regalos más lindos: un conmovedor mensaje en donde queda claro que, como el primer día, sigue amando de forma incondicional a quien hoy es el padre de sus hijos.

Con el sentimiento a flor de piel, la brasileña dejó que sus emociones se transformaran en bellas palabras, en donde rememoró, en tan solo un instante, la extraordinaria historia que ha vivido a su lado. “Hace más de 10 años me enamoré de ti por tu hermosa y sensible corazón. Me encanta la dulzura de tu esencia…”, escribió. A la publicación le agregó una linda fotografía en donde aparecen los dos juntos, como si estuvieran a punto de darse un beso. En esta postal destaca la sonrisa de ambos y la inquebrantable cercanía que hasta el día de hoy los mantiene unidos.

Pero Gisele fue más allá con sus palabras, pues además felicitó a su esposo por este día tan especial. “Hoy inicias un nuevo capítulo y te deseo mucha felicidad y plenitud en todos los aspectos de tu vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Llegando a los 40 y sintiéndote como de 20. ¡Vamos @tombrady! Te amo”, de esta manera celebró a su compañero de vida, con quien ha conquistado el sueño de formar una linda familia.

Apenas el 20 de julio, Brady hizo pública una bella declaratoria de amor a Gisele, también en sus redes sociales. Ese día, la súper modelo cumplió 37 años de edad y lo celebró rodeada por todo el amor de su familia. Para la ocasión, Brady publicó una imagen de ella montando a caballo, la cual lo llenó de inspiración. “Feliz cumpleaños @gisele, este ha sido un año tan especial y te amamos más de lo que podrías imaginar…”, escribió el deportista. Pero la particularidad de esa instantánea llevó a la estrella del futbol americano a consolidar una reflexión, la cual conmovió a todos sus seguidores. “Me encanta esta fotografía porque estás en tu elemento… ¡amando la vida, la naturaleza y a tu familia! Te queremos. Papai, Jack, Benny y Vivi”, agregó.

La historia de amor entre Gisele y Brady llegó a su momento cumbre cuando en 2009 sellaron su compromiso amoroso con una ceremonia privada celebrada en Santa Mónica, California. Juntos tuvieron dos hijos: Benjamin y Vivian Lake, quienes han llenado de felicidad el hogar familiar. Para Brady la paternidad ha sido de lo más especial, pues él tiene otro hijo, John, el cual nació de su pasada relación amorosa con la actriz Bridget Moynahan.

