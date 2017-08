‘Chicharito’ y los contundentes mensajes con los que enfrentó a sus detractores El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes criticaron su desempeño durante su primer encuentro con el West Ham

Nadie niega el talento de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la cancha, pero de un tiempo a la fecha, el futbolista ha ganado fama en redes donde lo mismo recibe elogios que críticas. Convertido en toda una celebridad en Instagram, el tapatío ha conocido las dos caras de la popularidad en redes, la que incluye el amor de tus seguidores y la que genera comentarios no tan gratos. Luego de que esta semana se colocara en el ojo del huracán por su supuesto nuevo romance con la actriz española Andrea Duro, el mexicano vuelve a ser noticia por las últimas novedades en su carrera profesional.

Luego de darse a conocer que se ha convertido en el nuevo fichaje del West Ham, el futbolista ha tenido que sacar su “caparazón” para hacer frente a los comentarios de sus detractores. Al parecer este logro como futbolista no le cayó muy bien, sobre todo para quienes opinan que su primer partido con su nuevo equipo no fue la mejor. Aunque durante los últimos minutos del encuentro estuvo a punto de anotar su primer tanto con su nueva camiseta, el intento no fue suficiente para quienes no se consideran sus fans.

Luego de conocer la opinión de algunos comentaristas y de la afición en general, el delantero hizo uso de su cuenta de Instagram para mandar un mensaje contundente para quienes no están felices con su fichaje. Chicharito compartió varias historias en su Instagram en las que dejó claro que las críticas destructivas pueden ser una “arma” que afecta a cualquiera.

“¿Por qué tu felicidad le dolerá a mucha gente? ¡Pero bueno, saludos y muy buenos deseos a todo el mundo!”, se lee en una de las imágenes que compartió. Ya inspirado y reflexivo, el futbolista retomó un fragmento de la canción de Romeo Santos titulada Que se mueran, para explicar el daño que los comentarios mal intencionados provocan: “ No lo duden, una lengua venenosa es más mortal que un cuchillo”, escribió para luego cerrar con un “Seguimos… seguimos y seguiremos”.

Para terminar con esta respuesta, que más bien se lee como una tregua, el futbolista compartió una cita de la escritora Najwa Zebian que acompañó con una emoji de súplica y la palabra “Amén”. Tras estas publicaciones, Chicharito compartió una imagen en la que aparece sentado en la playa, con el sol a contra luz, muy pensativo y sereno.