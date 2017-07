Michelle Obama habla sobre el racismo que sufrió aun siendo Primera Dama La ex primera dama dio una visión sincera del racismo en la Casa Blanca

Por primera vez, una mujer de color se convirtió en Primera Dama de los Estados Unidos, y desde entonces, ha empoderado a un sinfín de personas a luchar por sus derechos. Pero durante su tiempo en la Casa Blanca, no todo fue miel sobre ojuelas, ya que Michelle Obama ha confesado que, tristemente, se vio en la necesidad de soportar comentarios racistas durante los ocho años del mandato de su esposo. La madre de dos dijo que en alguna ocasión fue llamada "un mono en tacones" y que algunos funcionarios del gobiernos le dijeron que tenía "cara de gorila".

VER GALERÍA

De acuerdo con el Denver Post, ella reveló: "Los comentarios que me hirieron en lo más profundo fueron los que tenían la intención de lastimarme. Sabiendo que después de ocho años de trabajar muy duro para este país, todavía hay personas que no me ven por lo que soy debido a mi color de piel." Ella agregó: "Las mujeres, soportamos esas ofensas de tantas maneras que ni siquiera notamos que estamos heridas, estamos viviendo con pequeños cortes, sangramos todos los días, y aún así nos levantamos."

Michelle, que tiene dos hermosas hijas, Sasha y Malia, con Barack Obama, dijo a la audiencia que la mejor manera de empoderar a las niñas es desde una edad temprana y a través de la educación. "Si queremos que las niñas sobresalgan, tenemos que repensar la forma de ofrecer educación", explicó la mujer de 53 años. "Maestros, una palabra amable puede significar el mundo para una joven."

VER GALERÍA

Después de la toma de posesión de Donald Trump en enero, el ex Presidente de los Estados Unidos y la Primera Dama han estado disfrutando de algún tiempo lejos del centro de atención. La pareja se ha mantenido ocupada escribiendo sus memorias para la editorial Penguin Random House, libro que probablemente será lanzado en 2018. En marzo, el presidente de Penguin, Markus Dohle, dijo en un comunicado. "Estamos ansiosos por trabajar junto al Presidente y la Sra. Obama para hacer de cada uno de sus libros un evento global de publicación con alto alcance y significado sin precedentes".