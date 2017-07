Javier 'Chicharito' Hernández y el caso de la misteriosa mujer por la que ahora sonríe

El nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández vuelve a acaparar toda la atención, y es gracias al más reciente guiño que le hiciera a una guapa chica en redes sociales. Todo esto ocurre meses después de su comentada ruptura amorosa con Lucía Villalón y la fugaz relación que sostuvo con Camila Sodi, luego de poner punto final a su romance con la periodista. Sin embargo, todo parece indicar que ahora está dispuesto a escribir otra historia, aunque no hay más detalles de lo que ocurre ni de sus futuros planes, pues desde el principio manejó todo con un toque de misterio.

Fue a través de sus redes sociales en donde el futbolista publicó una imagen en donde aparece sonriente junto a una mujer que se encuentra de espaldas. Sólo se observa su larga cabellera y de esta manera lanzó un reto a todos sus seguidores. “¿? (no es nadie del pasado)”, escribió, dando así una pista para que los curiosos pudieran adivinar la identidad de la misteriosa chica. La reacción fue inmediata y las apuestas no han parado desde que publicó tan peculiar instantánea.

Sin embargo, hay pistas de que pudiera tratarse de la actriz española Andrea Duro, más conocida por su participación en la serie televisiva Física o Química, en donde dio el salto a la fama. Pero, ¿cuál ha sido la razón para que todo el mundo crea que se trata de Andrea? Nada más y nada menos que la peculiar presentación que hizo Hernández de sí mismo ante la actriz, pero en las redes sociales. Ella publicó una imagen de la Torre Eiffel y en la parte de comentarios aparece uno desde la cuenta del ‘Chicharito’. “Hola, quiero conocerte, ¿me dejas?”, escribió la estrella del futbol.

Lo que ocurrió después no pasó por nadie desapercibido, pues Andrea le respondió de una forma sutil y misteriosa que avivó de nuevo todas las reacciones. “Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías”, respondió. Días antes ella publicó una imagen en donde aparece con un ramo de flores que acababa de recibir, esa foto se ganó el like del ‘Chicharito’ y de inmediato surgieron las preguntas sobre si ese había sido un detalle del mexicano.

Y frente a estas evidencias, hay quienes dan por hecho que el corazón del deportista, simple y sencillamente, late por Andrea Duro. Por ahora, el programa televisivo El Gordo y La Flaca, de la cadena Univision, cree haber descifrado el acertijo, pues dice que esta vez es ella la afortunada. La vida sentimental de ‘Chicharito’ ha dado un vuelco durante los últimos meses, sobre todo por su sonada ruptura con Lucía Villalón luego de haber pedido su mano. Tiempo después apareció con Camila Sodi muy cariñoso por París, mismo escenario que esta vez parece inspirarlo de nuevo.

