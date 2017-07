Kylie Jenner, la más reciente celebridad en apostar por la dieta vegana

Kylie Jenner ha revelado que se encuentra probando una dieta vegana. La joven de 19 años, que en su momento confesó ser fan de las hamburguesas con queso y el pollo frito, compartió un vistazo de su nueva dieta en Snapchat el miércoles pasado. "Estoy probando todo esto de ser vegana", escribió debajo de una foto de tacos llenos de lechuga, tomates, queso vegano y salsa a un lado. Seguido de eso compartió otra foto de un platillo diferente: “ Nachos, sumamente veganos, libres de soja, de lácteos y libres de granos”, comentó.

La dieta podría marcar un gran cambio en la vida de Kylie, quien ha confesado previamente que sus comidas diarias suelen incluir tocino en el desayuno y hamburguesas para cenar. "Nunca he sido muy fan del desayuno, y si llego a desayunar, es en casa, y no es saludable en absoluto, simplemente no me gusta la granola o cereal o algo así, así que voy y preparo papas hash brown, tocino o hot cakes de plátano", dijo a Harper's Bazaar en 2016, agregando: "Me gusta cocinar hamburguesas, también hago espaguetis porque mi mamá está obsesionada con ellos, es lo que más me gusta cocinar ".

La filosofía vegana consiste no sólo en el hecho de no consumir productos de origen animal, sino que incluye también el rechazo al uso y explotación de los animales. Según la Asociación Vegana Española, el veganismo es una alternativa ética al consumo y a la dependencia de productos no adaptados a las necesidades físicas y espirituales del ser humano, como la carne, el pescado, los lácteos, los huevos, la miel, los productos derivados de los animales y otros artículos de origen animal como el cuero y las pieles.

Kylie fue elogiada, después de hablar sobre su nueva dieta, por su compañera vegana Lucy Watson. La estrella de "Made in Chelsea" twitteó: "Ver que @KylieJenner habla sobre la dieta vegana me da esperanza para el resto del mundo".

La famosa adolescente se une a una serie de celebridades que defienden los beneficios de seguir este estilo de vida, incluyendo a Jenna Dewan Tatum, Natalie Portman y Miley Cyrus, que recientemente se realizó un tatuaje del logotipo del veganismo -un girasol-, para resaltar su compromiso con la causa. La cantante de Wrecking Ball se convirtió en vegana en el 2014 y ha tomado muy enserio su misión de educar a los demás sobre la dieta desde entonces. La pareja de Miley, Liam Hemsworth, es también vegano, y anteriormente había comentado que eliminar la carne de su dieta le ha ayudado a mantener sus niveles de energía más consistentes y sobre todo, a sentirse siempre en forma.