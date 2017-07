Brigitte Macron y Rihanna, un duelo de estilo en el que no creerás quién fue la más recatada

Al pensar en el encuentro de la Princesa del Pop y una primera dama, se imaginaría que sería la esposa del mandatario la que apostaría por la discreción pero la jovialidad de Brigitte Macron ha vuelto a sorprender al reunirse con Rihanna. Aunque la intérprete de Umbrella suele apostar por la sensualidad en esta ocasión ha preferido inclinarse por el estilo francés más reservado mientras la esposa de Emmanuel Macron ha vuelto a demostrar que los jeans son una opción muy estilosa al encontrarse bien combinados.

Como parte de la promoción de la cinta Valerian, Rihanna estuvo de visita en París, donde ha tenido la oportunidad de encontrarse con el Presidente Emmanuel Macron y por supuesto, su muy popular esposa, Brigitte. Ha sido precisamente la Primera Dama quien ha dado la bienvenida a la cantante en el Palacio del Eliseo en un momento en el que las imágenes han demostrado el contraste entre estas dos mujeres.

Brigitte, de 64 años, ha vuelto a decantarse por unos skinny jeans, los cuales combinó con una chaqueta blanca de Louis Vuitton que volvió a mostrar su preferencia por las piezas de inspiración militar con grandes botonaduras. Una vez más, la mujer del Presidente francés ha recurrido a sus famosos zapatos de tacón en color azul marino.

Por su parte, Rihanna, de 29 años, ha llevado un look mucho más recatado de lo acostumbrado. Un traje en gris de pantalones y chaqueta oversize con un abrigo del mismo estilo en azul marino, todo de la firma Dior, fueron las piezas elegidas para esta visita al Presidente de Francia, con quien quería discutir temas de la educación en países subdesarrollados. La cantante de Barbados lanzó un mensaje a distintos mandatarios a través de su cuenta de Twitter y ahora ha tenido la oportunidad de estar con el Presidente Macron.

Como complementos del look, Rihanna logró equilibrar las proporciones de su look gracias a un bolso pequeño Dioraddict flap bag que se volvió protagonista en las imágenes. Sandalias plateadas, gargantilla en el mismo color y un moño alto muy relajado, fueron los últimos detalles de este look para visitar el Palacio del Eliseo. Por supuesto, esta visita no pasó desapercibida en la cuenta de Instagram de Bad Girl Riri en donde compartió en sus historias un divertido momento de risas con el Presidente de Francia y otra con Brigitte que tituló “I love Madame First Lady”.

