Michelle Salas y una reflexión sobre cómo es ser hija de Luis Miguel

Todo guarda un constante equilibrio en la vida de Michelle Salas, no sólo en lo profesional, también en el terreno personal los astros parecen haberse alineado. Actualmente mantiene un romance con Danilo Díaz y está feliz por la cercana y sólida relación que lleva con toda su familia, en especial con su padre, Luis Miguel. A la par de aquel esperado proyecto de una serie televisiva sobre El Sol, el más reciente noviazgo del cantante y todas las circunstancias ligadas a la vida privada del ídolo latino, la joven de 28 años tiene claro que el apoyo a su progenitor es y será siempre incondicional.

Pero ser hija de Luis Miguel es una situación que tiene sus particularidades, según palabras de la propia Michelle, esto en ocasiones puede ser algo complejo. “Siempre ha sido un arma de doble filo para mí…”, confesó en una entrevista concedida a Europa Press, en donde además detalló que eso le ha abierto y cerrado varias puertas a lo largo de su carrera, pues a veces hay algún nivel de expectativas por parte de las otras personas, agregó. Lo cierto es que hay algo de lo que está segura, una regla de oro establecida que, hasta el momento, ha seguido al pie de la letra: trabajar muy duro para hacerse de un nombre, y lo ha conseguido gracias a la dedicación que pone en cada uno de sus proyectos.

Las recientes declaraciones de Michelle tuvieron lugar en la pasada edición de los Premios Platino, celebrados en España, desde donde la joven también respondió a los cuestionamientos sobre la actual relación amorosa de su padre. “Ya no me digan de novias porque ya es como ‘ayer lo vimos con una morena, no era una rubia...’”, dijo a la publicación antes citada. Por supuesto, añadió que, a diferencia de años atrás, ha dejado de ser celosa con su padre. “Antes era más, ahora ya me acostumbré porque si no tendría un grave problema en mi vida”, agregó.

Lo más importante en este momento es brindar todo el apoyo a su papá, quien está enfocado en todos los asuntos de la serie televisiva sobre su vida. “Es un proyecto personal que él (Luis Miguel) quería hacer desde hace bastante tiempo. La verdad es que a toda mi familia, con todos sus proyectos los he apoyado. No tengo ningún comentario que hacer, es algo que él decidió y estoy muy contenta de que él tenga las riendas de hacerlo… sobre todo contada con sus palabras será bastante interesante, la verdad”, contó en una entrevista que ofreció al programa Ventaneando durante la alfombra roja de los Premios Platino.

Orgullosa de sus logros, Michelle continúa dando pasos firmes por Europa. Lleva ocho meses en España, en donde las puertas se le han abierto de par en par. Otra de las razones por las que también permanece en aquella nación es por su novio Danilo, quien cursa una maestría por la Madre Patria. Luego de varios meses por aquel país, la hija de Stephanie Salas ha llegado a una conclusión, poco a poco se ha enamorado de aquellas tierras en donde su nombre ya es bastante conocido.

