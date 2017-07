Rob Kardashian regresa a Twitter con la foto más linda de Dream Después de la polémica que desató al publicar fotos íntimas de la mamá de su hija, el empresario retoma su vida virtual y lo hace de la mano de su bebé

Después de protagonizar uno de los escándalos más sonados de las redes sociales al provocar que Instagram le cancelara su cuenta tras publicar fotos íntimas de su expareja Blac Chyna, Rob Kardashian regresa a las redes sociales. Luego del mal rato que incluyó medidas legales en su contra por parte de la mamá de su hija, el empresario retoma poco a poco su vida virtual y regresa a Twitter con la foto más tierna de Dream.

Con una imagen de su hija de siete meses de edad disfrutando de un divertido momento en una alberca de pelotas, el hermano menor de Kim Kardashian regresa a esta red social, haciendo evidente que pese al pleito con Chyna continúa gozando de tiempo con su bebé. Dando vuelta a la página y dejando atrás el drama con la mamá de la niña, Rob se enfoca a quien siempre ha sido su prioridad: Dream.

En la imagen, la bebé aparece lanzando una encantadora mirada a la lente de su papá. Con esta foto queda claro que la orden temporal de restricción que interpuso Blac Chyna solo aplica para ella, pues Rob sigue teniendo derecho de ver a Dream. Según declaró la abogada de Chyna, Lisa Bloom, a E! News, el diseñador de calcetines tiene toda la libertad de compartir fotos de su hija en redes sociales: “Publicar fotos de Dream no es una violación a la orden de restricción. Al Sr. Kardashian se le ordenó permanecer alejado de Blac Chyna, no contactarla, no compartir fotos íntimas o información médica de ella y no hacerle cyberbully”, explicó.

De acuerdo con la representante legal de Chyna, la exbailarina busca que la orden de restricción se aplique de manera permanente: “Estamos esperando la próxima audiencia para asegurar una orden de restricción permanente contra el Sr. Kardashian para asegurar su obediencia a largo plazo”, detalló.

Según una fuente, tras el arranque que lo llevó a evidenciar la vida de su ex, Rob decidió tomar terapia y ha reconocido su error al hacer públicas esas fotos: “Ahora, él está avergonzado y sabe que necesita ser mejor por Dream. No hay excusa y él está tomando la responsabilidad. Él también sabe que podría haber consecuencias y que podría no ver a Dream. Eso es lo más importante para él y no poder estar con ella es lo que más le asusta”, comentó la fuente al sitio mencionado.