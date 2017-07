Louis Tomlinson habla acerca de su 'shock' inicial al enterarse del romance entre Cheryl y Liam Payne Cheryl y Liam se convirtieron en padres de un hermoso varón en marzo

El ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, admitió que lo tomó por sorpresa enterarse de la relación que mantiene hasta la fecha su compañero de banda Liam Payne con la ex juez del reality “X Factor”, Cheryl. Cuando se le preguntó su opinión sobre el romance de la pareja, durante una entrevista en Lorena de ITV el lunes, respondió: "Quiero decir, escuchaba algo de vez en cuando de boca de Liam, pero nunca imaginé hasta dónde iban a llegar obviamente. Estoy muy feliz por ellos, pero al principio sí fue un poco impresionante, supongo fue un shock ".

Liam, de 23 años, y Cheryl, de 34, han mantenido una relación desde 2016 y son los orgullosos padres de un hermoso bebé llamado Bear. Las noticias de su romance sorprendieron al mundo debido a su brecha de 10 años, sin embargo la pareja se ha mantenido unida y ha demostrado que la edad no es más que una cifra. Louis de 25 años, dijo estar muy emocionado por tener “playdates” con la famosa pareja y con su propio hijo, Freddie. Añadió: "Obviamente estoy muy feliz por ellos, pero no hemos logrado reunirnos por temas de logística, pero estoy muy emocionado de tener a Freddie y Bear en la misma habitación jugando, sí, va a ser genial".

La estrella del pop, que dio la bienvenida al mundo a su hijo con Briana Jungwirth en enero de 2016, fue cuestionada sobre su reciente paternidad y qué tan listo se sintió para enfrentarla cuando recibió la noticia. El joven cantante respondió: : "No estaba listo, ¿pero quién lo está? Puedes mentir y decir que si lo estás, pero la realidad es que nunca es cierto. La única manera de estar listo es a través de la experiencia y te das cuenta, que en realidad, es intimidante, pero también es lo más gratificante en el mundo."

En diciembre la madre de Louis, Johanna Deakin, falleció después de una dura batalla contra la leucemia. Apenas algunos días más adelante, la estrella de One Direction tomó la valiente decisión de realizar su lanzamiento como solista en el programa que lo vio nacer, The X Factor. Hablando de su actuación explicó: "Sí, fue algo difícil para mí, sabes, extrañamente, viéndolo en retrospectiva, me ayudó. Tuve una conversación con mi madre y dije: ¿Cómo demonios podré hacer esto ahora? Ella sólo dijo: tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Fue algo que hice por los dos, sí, y fue agradable ".