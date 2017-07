Louis Tomlinson cuenta que el último deseo de su mamá fue que hiciera las paces con Zayn Malik Louis recientemente contactó a su antiguo compañero de banda One Direction

Louis Tomlinson ha revelado que el deseo final de su madre era que se reconciliara con su ex compañero de banda de One Direction Zayn Malik. Momentos antes del lanzamiento de su nuevo sencillo como solista, Louis dijo que su madre, Johannah Deakin, le instó a hacer frente a Zayn poco antes de fallecer con tan sólo 47 años de edad el diciembre pasado.

"Mi madre dijo: Tienes que ponerte en contacto Con Zayn. La vida es demasiado corta”, declaró el joven de 25 años al medio estadounidense Sun. "La intuición de una madre es una locura, siempre me ha parecido sobrenatural, mi madre siempre supo lo que sentía y lo que quería".

Las tensiones entre Louis y Zayn, de 24 años, surgieron cuando este último decidió dejar One Direction para seguir una carrera en solitario, en marzo de 2015. Pero Louis dijo que ahora no hay rencores entre el par. “Ya no existen resentimiento", dijo. "Simplemente eso no iba bien conmigo. Sí existía alguna enemistad, pero decidí aclarar mis ideas. Me encontré con él y fue agradable".

Hablando de su amistad, añadió: "Zayn siempre fue bueno para mí en la banda porque él era el amigo con el que iba un poco más allá, siempre podía romper las reglas un poco con Zayn".

Louis realizó valientemente su primer lanzamiento en solitario durante la final del reality americano The X Factor, tres días después de la muerte de su madre.