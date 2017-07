Tom Brady y el lindo mensaje a su esposa Gisele Bündchen por su cumpleaños

Con una declaratoria de amor, así felicitó y celebró Tom Brady a una de las mujeres más importantes en su vida, a su amada Gisele Bündchen, quien cumplió 37 años de edad. El jugador de futbol americano tuvo la muestra de cariño más linda hacia su esposa, al dedicarle un conmovedor mensaje por este día tan especial. Hoy, la súper modelo y el deportista disfrutan la plena estabilidad que han alcanzado en el terreno personal, desde que ambos quedaron flechados y decidieron formar juntos una familia.

Todos esos años compartidos han sido extraordinarios, y esta es una de las razones que hacen sentir muy orgulloso a Brady, quien dedicó a su esposa las palabras más lindas. “Feliz cumpleaños @gisele, este ha sido un año tan especial y te amamos más de lo que podrías imaginar…”, escribió el deportista en una imagen de Gisele montando a caballo a orillas del mar. “Me encanta esta fotografía porque estás en tu elemento… ¡amando la vida, la naturaleza y a tu familia! Te queremos. Papai, Jack, Benny y Vivi”, dijo Brady sobre la imagen.

Al parecer, la familia se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la playa y, aunque no han revelado el destino elegido, Brady mostró algunas instantáneas de este momento en su cuenta de Instagram. En una de las publicaciones aparece Gisele junto a su hija Vivian, ella montando a caballo y su pequeña sobre un poni. Las dos disfrutan de este paseo por la playa, en un atardecer que inspiró a la estrella de los New England Patriots, quien no resistió las ganas de compartir esta postal. “Amo a estas dos vaqueras”, escribió.

Fue en 2009 cuando Tom y Gisele decidieron sellar su compromiso amoroso, con una ceremonia privada celebrada en Santa Mónica, California. Desde ese año el sueño de formar una familia se hizo realidad, pues en ese entonces tuvieron a su primer hijo, Benjamin. En 2012 repetirían la experiencia al dar la bienvenida a Vivian Lake, quien hizo crecer la felicidad en los corazones de los orgullosos papás. Y claro, la fortuna ha sido mayor para Brady, pues hace un tiempo él se convirtió en padre del pequeño John, a quien tuvo durante su anterior relación con la actriz Bridget Moynahan.

Lo cierto es que la celebración de su 37 cumpleaños no podía ser mejor para Gisele. A la par de tener el amor de Tom y una linda familia, es una de las top models mejor pagadas en todo el mundo. En su agenda de actividades, la brasileña tampoco se olvida de dedicar tiempo a las actividades altruistas, en especial todo lo relacionado con la Amazonia, región significativa de su país natal.

