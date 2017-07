¡Qué grandes están! Así disfrutan los trillizos de Paola Albarrán y Fernando Landeros de su verano más divertido La familia viajó a San Diego donde los niños se han dado vuelo pasando días de sol y playa

No es fan de compartir imágenes en redes sociales de sus hijos, pero quiso omitir su regla al verlos disfrutar de su verano más tierno. Si bien sí ha publicado fotos de sus trillizos de espaldas en su cuenta de Instagram, a través de sus historias, esas instantáneas y videos que se borran en cuestión de horas, Paola Albarrán sí que se da vuelo compartiendo el día a día de sus hijos, quienes cada día están más grandes.

Para que los niños disfruten de la época más divertida del año en un escenario excepcional, la familia viajó a San Diego donde están pasando unos días de sol y playa. Gracias a su última publicación en esta red social sabemos que han elegido la localidad de la Jolla Cove para que los niños de rienda suelta a la diversión.

A través de varias fotos y videos, la esposa de Fernando Landeros presumió lo bien que se la pasan Natalia, Pablo y Fernando, quienes el pasado 14 de julio celebraron su cumpleaños número dos. Como suele hacerlo en cada salida familiar, para visitar el parque, los trillizos lucieron atuendos conjuntados: los niños playera tipo polo blanca y jean en tono salmón, mientras su hermanita usó un vestido de rayas blancas con salmón, ¿encantadores, no?

Así lo presumió Paola en una foto donde aparecen los cuatro tomados de la mano y, de espaldas, caminando rumbo a la bahía. “Mis tres deseos hechos realidad”, escribió al lado de la imagen en la que los niños lucen encantadores. Pero esta no fue la única imagen que compartió de ellos, Paola publicó varias de los tres jugando entre arena en el parque.

Paola encontró en su papel de mamá su verdadera vocación. Si bien está feliz siendo la Directora del Ballet Teletón, sin duda, su pasión más grande es estar con sus hijos a quienes hace unos días dedicó la felicitación de cumpleaños más encantadora, pues a cada uno le escribió líneas especiales resaltando sus cualidades.

“¡Feliz cumpleaños a mis tres grandes amores. Todo en mi vida junto con Fernando Landeros tiene sentido. Nany tú haces mi mundo pink, tu dulzura y espontaneidad me vuelven loca de amor, eres y serás mi más grande tesoro, mi mejor amiga, mi inspiración, mi gran maestra, te quiero cuidar cada pelo, quiero ser la mejor mamá para cuidar tu esencia que es preciosa es un enorme tesoro. Pablo tu felicidad ilumina al mundo, lo tienes todo mi niño guapo, eres mi príncipe azul eterno, eres lo más simpático y apasionado, gracias por escogerme de mamá, es raro pero contigo me siento muy segura, siempre lo he sentido, eres un sol iluminas todo lo que ves, eres el más noble compartes todo lo que eres, te quiero proteger todos los días de mi vida".

Cerró con el texto a su tercer hijo: "Fer el amor de mi vida, me enamoro de ti cada día más, de tu inocencia, de tu timidez, de tus ojitos pensando. Eres verde, eres vida, eres mi vida. Gracias por tu mamitis compulsiva cada abrazo me llena el alma, eres una bendición muy especial, sin hacer escándalo mueves montañas, tu luz es inigualable, eres mi bebe para siempre, amo ser tu mamá; es el privilegio más grande del mundo. Feliz cumpleaños a los niños más increíbles del planeta, soy la más feliz de tenerlos en mi vida. Los amo y los amaré por siempre”, escribió.