Barack Obama envía un sincero mensaje a John McCain tras su duro diagnóstico

Barack Obama ha rendido un sincero homenaje a John McCain tras el anuncio que realizó el senador republicano donde confirma haber sido diagnosticado con cáncer cerebral. El ex presidente de Estados Unidos elogió a su oponente de las elecciones del 2008, llamándolo uno de los luchadores más valientes que ha conocido. "John McCain es un héroe americano y uno de los luchadores más valientes que he conocido, el cáncer no sabe con quién se enfrenta. Dale duro John". El político estadounidense, de 80 años, está revisando las opciones de tratamiento, que pueden incluir quimioterapia y radiación.

El ex-candidato republicano a la presidencia lanzó un comunicado pocos días después de someterse a una operación para eliminar un coágulo de sangre por encima de su ojo. Se puede leer: “La exploración realizada desde el procedimiento (una craneotomía mínimamente invasiva con una incisión en la ceja) muestra que el tejido de interés se resecó por completo". La hija de John, Meghan McCain, también dijo en Twitter: "Si pudiéramos pedir cualquier cosa a alguien ahora, serían las oraciones de aquellos de ustedes que entienden esto muy bien, estaríamos muy agradecidos por ello".

Tras el anuncio, los tributos y elogios no se hicieron esperar de parte de distintos personajes de la política. Hillary Clinton escribió en su cuenta de Twitter: "John McCain es tan duro como todo lo que venga. Pensando en John, Cindy, sus maravillosos hijos y toda su familia esta noche". Su esposo Bill twitteó: "Como lo ha mostrado toda su vida, no se apuesta contra John McCain. Mis mejores deseos para una pronta recuperación."

Por su parte, Donald Trump dijo: "Melania y yo enviamos nuestros pensamientos y oraciones al senador McCain, a Cindy y a toda su familia.” El ex vicepresidente Joe Biden comentó: "John y yo somos amigos desde hace 40 años, él ha superado tanta dificultad con tanta gracia, es fuerte y se que superará esto". Finalmente, la política estadounidense Sarah Palin escribió: "John McCain es un luchador duro, sabemos que enfrentará este diagnóstico con coraje y fuerza. MI familia mantiene en sus oraciones a John y a su familia".