¿Quién es quién? Kylie Jenner presume a su ‘clon’ en cera Esta semana, la joven empresaria develó su figura en el museo Madame Tussauds de Hollywood causando el asombro de todos sus fans quienes no podían adivinar cuál era la ficticia y cuál la real

Son varias las personalidades que poseen una o varias figuras de cera en el mundo y, en ocasiones, el resultado no siempre es el esperado. Algunas de las celebridades que tienen el privilegio de tener su figura muchas veces parecen no estar contentos con su apariencia, pues no siempre son idénticas; sin embargo, en el caso de Kylie Jenner esto no sucedió, al contrario, el resultado es tan asombroso que a la hora en la que la joven posó al lado de su “yo” de cera no podía distinguirse cuál era la ficticia y cuál era la real.

A través de todas sus redes sociales, la menor de las Jenner presumió su encuentro con su versión en cera que desde esta semana se encuentra en el museo Madame Tussauds en Hollywood. Impresionada por cada rasgo y cada detalle que hace de esta figura la más impresionante que se haya develado últimamente, Kylie agradeció por el excelente trabajo.

“Gracias por este gran honor”, escribió en su cuenta de Instagram donde posó para varias fotos al lado de su figura de cera. El ejemplar que se exhibe en el video luce el espectacular vestido Balmain que la joven empresaria utilizó en la Gala del MET en 2016.

La figura de cera tiene el mismo corte, el mismo maquillaje, es exactamente idéntica a cómo lucía Kylie aquella noche en la que las transparencias del diseño dejaron a todos con la boca abierta. Le ex de Tyga estaba tan impactada con el parecido que tiene con ella su figura que compartió con sus seguidores varios videos en los que mostró cada detalle como el color de ojos y las pestañas. Kylie se suma a la lista de miembros de su familia en develar una figura de cera. En el museo Madame Tussauds de Londres, sus hermanas, Kim y Kendall ya tienen sus clones, aunque ninguna posee una tan parecida como la que tiene ella.

