¡Espectacular! Michelle Obama deja ver que le sentó fenomenal dejar la Casa Blanca

El puesto de primera dama está enmarcado por todo tipo de protocolos que deben ser cumplidos al pie de la letra y parece que a Michelle Obama dejar el puesto que llevó por ocho años le ha caído de maravilla. Si siempre ha sido una mujer atlética y muy preocupada por su bienestar físico, el tiempo libre le ha dado oportunidad de incorporar a su rutina una fuerte dosis de ejercicio que ha quedado al descubierto. En un look más sexy y favorecedor que nunca, Michelle hizo una breve aparición durante la entrega de premios deportivos ESPY de ESPN.

Si durante su tiempo en la Casa Blanca solía llevar faldas en corte A y vestidos de manga tres cuartos, esta vez Michelle quiso reinventar el little black dress. Pero en esta ocasión nada de faldas con vuelo, quiso enmarcar aquellas curvas que tanto ha alabado el expresidente Obama con un ceñido vestido en negro. Como si lo ajustado del diseño no lo hiciera suficientemente atractivo el sexy escote asimétrico lo hace toda una sensación. El seductor vestido es una creación Cushnie et Ochs, que en su versión original es un tanto más arriesgado con un escote profundo y puede ser encontrado en línea con un precio de 1,473 libras esterlinas (alrededor de $39,034 pesos mexicanos).

Antes de esta ocasión, la única vez en la que se había visto a Michelle en un vestido tan ajustado fue durante la visita del Primer Ministro de Italia a la Casa Blanca, cuando llevó su look más sexy hasta el momento. Aquel diseño era un vestido dorado completamente ceñido al cuerpo que enmarcaba su figura y fue muy apreciado por el expresidente Obama, según su reacción ante los fotógrafos.

La llegada de Michelle al escenario no podría haber sido más exitosa y ante el abrumador aplauso de los atletas presentes tuvo que tomarse una pausa y un tanto tímida pedir que detuvieran las palmas para poder agradecerles. La participación de la señora Obama fue para homenajear a Eunice Kennedy Shriver, mamá de Maria Shriver que también estuvo presente, por crear las Olimpiadas Especiales hace casi 50 años.

Prefiriendo mantenerse al margen de los sucesos políticos actuales de su país, Michelle solo dijo al final de su discurso que se tiene que crear un mundo más inclusivo, más abierto y más justo. Tim Shriver, hijo de la homenajeada, dijo sobre Michelle durante el discurso de agradecimiento por el premio de su madre: “Una vez una increíble primera dama, para siempre una increíble primera dama”.

