Cristiano Ronaldo y su foto más familiar con uno de sus mellizos y su novia, Georgina Rodríguez

La felicidad define la vida de Cristiano Ronaldo, y no sólo por el éxito profesional, también por la satisfacción de tener una linda familia. Aunque se ha tomado unos días para permanecer lejos de las canchas y disfrutar de unas vacaciones, no lo hace sin sus grandes amores: los mellizos, su hijo Cristiano, su madre, sus hermanas y su novia, Georgina Rodríguez. La nueva aventura de Cristiano tuvo lugar en Ibiza, desde donde compartió una fotografía que causó revuelo entre todos sus fanáticos.

VER GALERÍA

Esta es la primera vez que el atleta posa para una instantánea acompañado de su novia Georgina y uno de sus mellizos. Con esta publicación hizo evidente su sentir, en donde el amor y la unión de sus seres queridos prevalecen. “Preciosos momentos”, escribió en la imagen, en donde aparece él recostado sobre un sofá al aire libre. En sus brazos, sostiene a uno de los mellizos, que bien podría ser el pequeño Mateo, pues está vestido de azul. Junto al orgulloso papá y su hijo posa Georgina, quien luce un overol.

La relación de Georgina con la familia de Cristiano es cada vez más cercana. Durante sus más recientes vacaciones, el rumor de un posible embarazo por parte de la modelo ha crecido. El diario portugués El Correio de Manha, ha dicho que ella se encuentra en espera de una niña y que es probable que nazca durante el mes de noviembre. Aunque los implicados no han dado respuesta a ninguna de estas versiones, se les ha visto relajados y disfrutando del verano en uno de sus lugares preferidos, la playa. Así, la popular pareja se ha tomado el tiempo para navegar en yate, montar en moto acuática y tomar un placentero descanso bajo el sol.

VER GALERÍA

Hace apenas unos días, Cristiano decidió dar a conocer otra memorable fotografía, que ha sido una de sus publicaciones más comentadas. En ella, aparece él junto a sus tres hijos, los mellizos y Cristiano Ronaldo Jr., que ya tiene 7 años de edad. Para destacar lo mucho que aprecia este instante de su vida, bastó con agregar en la imagen una sola palabra: “bendecido”. De esta manera, y con una sonrisa dibujada en su rostro, reveló parte de esa intimidad que cuida y protege al máximo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A finales de junio, y a través de un comunicado, Cristiano confirmó la llegada de sus retoños. El jugador era parte del equipo de Portugal en la Copa Confederaciones, celebrada en Rusia, cuando ocurrió el nacimiento de sus hijos. “He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha conmovido y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder estar finalmente con mis hijos por primera vez", escribió en aquel momento.

VER GALERÍA