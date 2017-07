En ¡HOLA!, la romántica boda taurina de Diego Silveti y Maricruz González

Fue en febrero cuando en nuestras páginas, Diego Silveti presentaba a su entonces prometida, Maricruz González, a quien le había entregado no uno, sino dos anillos de compromiso. El tiempo no pasa en vano y ha llegado el día en el que frente a más 500 invitados se dieron el ‘sí, acepto’. Como no podía ser de otra manera, el escenario de esta unión no pudo ser otro que la Plaza de Toros de Juriquilla. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los sábados, no te pierdas todos los detalles de la boda taurina de Diego y Maricruz.

“Le pedí que fuera mi esposa en un avión que sobrevolaba el Nevado de Toluca. Como el anillo no había llegado a tiempo, le puse el fierrito de la botella de champaña en el dedo…¡y me dijo que sí!”, contaba en las páginas de ¡HOLA! el diestro. Tras cinco años de noviazgo, la pareja se comprometía el pasado 23 de diciembre. En aquel momento la feliz novia confesaba que Diego era el amor de su vida y que aunque siempre le había gustado su personalidad, lo que verdaderamente la enamoró fue cuando la sacó a bailar.

También en esta edición, las hijas de Carolina de Mónaco, protagonistas de la fiesta del verano en Mónaco. Alejandro Fernández y Karla Laveaga, de nuevo juntos y enamorados. Leo Messi y Antonela Roccuzzo. La boda que ha dado la vuelta al mundo. Y las emociones desbordadas en el homenaje en Bellas Artes de José Luis Cuevas.

Además, Desiree Ortiz Salswach habla sobre su relación con Luis Miguel. El Príncipe Ernesto de Hannover se opone al matrimonio de su hijo, Ernesto Augusto, con Ekaterina Malysheva, a cuatro días de la boda religiosa. El sonado divorcio de Petra Ecclestone y James Stunt, todo lo que está en juego. Lorena Ramírez, la joven rarámuri que ha impactado al mundo: «Nací para correr». Y la divertida fiesta de cumpleaños del Príncipe Pablo de Grecia y de su hija, Olympia.