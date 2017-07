¡Juntos pero no revueltos! Shannon de Lima y Marc Anthony coinciden en entrega de premios

¡No puede estar más feliz! Shannon de Lima vivió una noche especial en Miami, al ser una de las invitadas que más llamaron la atención durante la celebración de los Premios Juventud. La venezolana llegó puntual a la cita para deslumbrar sobre la alfombra roja, sólo que esta vez no ocurrió lo que todo el mundo esperaba: verla aparecer del brazo de su nuevo amor, Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Lo que sí aconteció fue que en ese mismo evento coincidió con su ex, Marc Anthony. Pero nada opacó su presencia, pues con plena seguridad demostró que es capaz de brillar con luz propia, además de hacer honor a la popular frase que dice: juntos, pero no revueltos.

Tan pronto apareció sobre la alfombra, la modelo se robó todos los reflectores. Con el carisma que la distingue, se dispuso a platicar con la prensa, a quienes contó que el ‘Canelo’ no había podido asistir por cuestiones profesionales. “Está trabajando. Yo mañana me voy con él”, declaró la noche del jueves en una entrevista concedida a Univision Entretenimiento. Del mismo modo, se pudo percibir que la presencia de su ex esposo, Marc Anthony, no le causó ningún conflicto.

Según el medio antes citado, Shannon se llevó una gran sorpresa al enterarse que Marc protagonizaría el número musical de entrada. El salsero, quien fue una de las figuras más ovacionadas de la noche, interpretó el tema titulado Felices los Cuatro, junto al cantante colombiano Maluma. Según Univision, Shannon desconocía que su ex esposo aparecería sobre el escenario para arrancar con esta entrega de premios, sin embargo, se le vio emocionada disfrutando cada instante de esta velada, a la que se dieron cita otras celebridades latinas.

Para este encuentro tan especial, Shannon decidió lucir un vestido en color azul marino, con el que además de resaltar su escultural figura, mostró sus piernas. Llevó un discreto maquillaje y, como casi siempre, optó por la melena suelta. Eso sí, todo el tiempo se le vio sonriente y preparada para responder a cualquier tipo de pregunta que la prensa le hiciera.

Ahora, queda claro que la modelo ha retomado su vida sentimental con éxito, aunque su pasado con Marc Anthony nunca quedará en el olvido. Pese a las diferencias que ambos mantuvieron hace unos meses, en medio de un proceso de divorcio, todo indica que han limado asperezas y ya hasta son buenos amigos. Para muestra, las fotografías de un intrépido paparazzi, que captó a Shannon durante un paseo con Marc en yate, meses después de anunciar su divorcio. Aquel día los dos se dejaron ver relajados y en ocasiones muy cercamos el uno al otro.

