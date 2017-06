El multimillonario y polémico divorcio de Petra Ecclestone La heredera del imperio de la Fórmula 1 se separa de su esposo tras seis años de matrimonio

Tres hijos en común y seis años de matrimonio después, Petra Ecclestone –heredera del imperio de la Fórmula 1- se encuentra en un polémico divorcio de James Stunt. La separación no podría ser sino una dura batalla legal pues se encuentra en juego una fortuna de 5,500 millones de libras esterlinas (alrededor de $147,750 millones de pesos mexicanos) según han calculado los medios británicos. Se anticipa ya que este será el acuerdo de divorcio más costoso de la historia de Gran Bretaña.

VER GALERÍA

Entre lo peleado, se encuentras las residencias que la pareja tiene en Los Ángeles, valorada en 158 millones de libras esterlinas ($4,187 millones de pesos mexicanos, aproximadamente) y una más en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres, con un valor de 100 millones de libras esterlinas (alrededor de $2,650 millones de pesos mexicanos). En medio del proceso de divorcio, el problema no ha sido la fortuna sino el comportamiento de Stunt, que en varias ocasiones ha tenido que recibir llamadas de atención por parte del juez. Gestos de cierta violencia, golpeteos en la mesa y hasta un enfrentamiento con su suegro, Bernie Ecclestone, han sido solo algunas de sus faltas en este juicio.

"Ella ya ha sufrido terriblemente y no voy a soportar que sufra más" dijo Bernie Ecclestone, en sus primeras palabras sobre la separación de su hija. "No me gusta ver matrimonios rotos innecesariamente, pero ella lo ha aguantado durante bastante tiempo. Él le ha causado suficiente daño a Petra". La petición de este primer careo era que Stunt dejara la residencia de Londres, para que Petra pudiera regresar a ésta con sus tres hijos. A pesar de que James ha pedido “tiempo para solucionar sus problemas con su esposa”, tendrá que abandonar la casa esta semana.

VER GALERÍA

Según reporta el DailyMail, Stunt firmó un contrato prematrimonial por 16 millones de libras esterlinas (alrededor de $424 millones de pesos mexicanos). Se habla de que James ha tenido comportamientos inaceptables durante su matrimonio, entre los que se señalan diferentes episodios violentos. En esta dura batalla, Petra tiene un equipo legal capitaneado por Fiona Shackleton, quien representó a Paul McCartney durante su divorcio con Heather Mills.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

De Laponia a Dubai, pasando por la Gstaad, los destinos para una Navidad al 'estilo Ecclestone'

Tamara Ecclestone transforma su mansión londinense en un chalet alpino para el cumpleaños de su padre

Petra y James contrajeron matrimonio en agosto del 2011 en el espectacular castillo Odescalchi, localizado en el Lago Bracciano en Italia. Con grandes personalidades como Paris Hilton, Sarah Ferguson y la Princesa Beatrice como testigos de esta unión, se llegó a hablar de que el enlace costó 12 millones de libras esterlinas (alrededor de $318 millones de pesos). La pareja tiene tres hijos, Lavinia, de cuatro años, y los gemelos James Jr. y Andrew de dos.

VER GALERÍA