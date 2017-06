El ‘bizarro’ momento en el que Trump detuvo una llamada diplomática para hacer un piropo a una reportera

No hay una rubia que no merezca su admiración, por lo que no ha sorprendido –tanto- que el Presidente Trump haya decidido detener una llamada diplomática para poder hacer un piropo a una guapa reportera. Fue la misma Caitriona Perry quien tomó sus redes sociales para compartir el momento que ella misma definió como bizarro, cuando el Presidente de Estados Unidos detuvo una llamada con el nuevo Primer Ministro de Irlanda para halagar su sonrisa y preguntarle su nombre.

“Video del bizarro momento en el que el Presidente Donald Trump me habló durante su llamada con Leo Varadkar”, escribió Caitriona, quien estaba tan sorprendida como el resto de reporteros que presenciaron el suceso. La reportera es la corresponsal en los Estados Unidos para la cadena irlandesa RTE, por lo que fue invitada a presencia la llamada que el mandatario tendría con el nuevo líder de Irlanda. Hasta ahí todo normal, las cosas se tornaron diferentes cuando en medio de su llamada Trump decidió llamarla al frente.

“Tenemos a mucha de tu prensa irlandesa viéndonos aquí”, se le oye decir al exempresario en el clip, “¿De dónde eres? Tú, ven para acá”, continúa mientras le hace una seña con el dedo. Un poco apenada, la guapa rubia en un discreto vestido rojo y con su teléfono en mano documentando la llamada, se acerca al escritorio de la Oficina Oval. “Tenemos a toda esta hermosa prensa”, se oye al mandatario, quien parece estar hablando más de Caitriona que del resto de los reporteros. “Tiene una linda sonrisa en su rostro así que te apuesto a que te trata bien”, fue el comentario que decidió hacer ante la sorpresa y risas nerviosas del resto de los reporteros. “Dice que te agradece por los periódicos Caitriona”, dijo Trump pasando un mensaje del Primer Ministro antes de que la chica regresara a su lugar.

Por supuesto, la ola de comentarios en redes sociales no se hizo esperar y las críticas llovieron ante el incómodo momento. Eso sí, Caitriona en ningún momento perdió el profesionalismo y la cordialidad, por lo que cuando fue cuestionada por su cadena sobre su momento ‘bizarro’ respondió con el mejor humor. “Un minuto estamos afuera de la ventana y en el siguiente estamos conociendo al Presidente de los Estados Unidos. Usualmente nosotros grabamos desde afuera de la ventana de la Casa Blanca y eso era lo que esperábamos hoy, pero en su lugar fuimos invitados para atestiguar la llamada del Presidente al Taoiseach. Entramos y él estaba listo en el teléfono pero llamé su atención y me llamó a acercarme”, dijo la reportera.

