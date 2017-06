North West se convierte en la 'reina de las olas' en su fiesta al estilo 'Moana' Este sábado, la hija de Kim Kardashian disfrutó de una espectacular fiesta que compartió con su prima Penelope Disick, quien el próximo 8 de julio cumplirá 5 años

No importa cuál sea tu personaje favorito, si eres North West, es cuestión de que lo pidas y tu cumpleaños será el más espectacular. A unos días de haber celebrado su cumpleaños número 4, la primogénita de Kim Kardashian no podía dejar de tener una espectacular fiesta, como suele pasar cada año, sólo que en esta ocasión no sólo fue ella la festejada, al parecer la niña quiso compartir su fiesta con su prima Penelope, quien el próximo 8 de julio celebrará sus cinco años.

VER GALERÍA

Para celebrarlas por todo lo alto, Kim y Kourtney organizaron una encantadora fiesta al más estilo de Moana, la simpática niña que se ha convertido en el personaje de Disney consentido de las primas Kardashian. A través de Snapchat e Intagram, invitados y miembros del clan compartieron los mejores momentos de esta celebración que tuvo lugar en el jardín de la casa de Kim.

Vestidas como la niña hawaiana, North y Penelope disfrutaron al máximo al lado de sus amiguitos, muchos hijos de las mejores amigas de sus mamás, como Sophia Pippen, hija de Larsa y Scottie Pippen. Fue la misma Larsa quien a través de Snapchat compartió la foto más encantadora de su hija y Penelope, quienes para sentirse las “reinas de las olas” llevaron atuendos muy al estilo de Moana.

VER GALERÍA

Previo al gran festejo, Kim y Kanye organizaron, el día del cumpleaños de North, una pequeña reunión donde, rodeada de su familia, la niña sopló las cuatro velitas de su pastel. Fue en aquel íntimo festejo, cuando Kim sorprendió a su hija con un regalo que jamás olvidará, se trata de la nueva mascota de la niña, un Pomerania, que además tiene un “primito” y es propiedad de Penelope Disick, quien también recibió el mismo regalo.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Las niñas, que se llevan poco menos de un año de edad se han convertido en las mejores amigas. No hay actividad que North haga en la que no esté acompañada por su primera. Desde pequeñas comparten sus lecciones de ballet y ahora, comparten la aventura de cuidar y proteger a su primera mascota.

VER GALERÍA