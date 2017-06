Gigi y Bella Hadid en su felicitación más especial a su hermano Anwar

Las hermanas Bella y Gigi Hadid no pudieron contener la emoción y celebraron con lindos mensajes un día muy especial, el cumpleaños de su hermano Anwar, quien ya tiene 18 años de edad. Lejos de las pasarelas y de cualquier asunto profesional, la familia se mantiene unida, rodeándose de todo el amor y el cariño. Pero en las felicitaciones no pudo faltar la de Yolanda, la matriarca de los Hadid, quien está muy orgullosa de ver crecer a sus hijos, abriéndose paso con éxito en cada uno de sus proyectos.

Primero, Bella publicó un lindo álbum de tres fotografías en Instagram, en donde de aparecen los dos. En una imagen, la modelo carga en sus brazos al recién nacido cuando ella era niña, en otra aparecen los dos en esa misma etapa de su infancia y tampoco pudo faltar la bella instantánea de los dos posando ahora en su juventud. “¡Feliz cumpleaños mi dulce angelito. Tu amor y tu luz es como todas las estrellas en el cielo! Estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido. Me siento orgullosa y afortunada de llamarte mi hermano. Nadie te ama como yo, mi mini me… por siempre hasta el infinito. 18 años y sigues siendo mi mejor amigo y mi hombre favorito”, escribió Bella.

Gigi también dio muestra de ese amor incondicional hacia su hermano. La modelo tampoco resistió las ganas de hacer un viaje al baúl de los recuerdos, para revelar una de las fotos más tiernas. En la imagen aparecen los dos cuando eran niños, montando una pequeña motoneta y disfrutando el instante, por esa razón se dibuja una linda sonrisa en su rostro.

Por si fuera poco, la novia de Zayn Malik publicó otra fotografía en blanco y negro, un espectacular posado en el que escribió una sentida dedicatoria. “18 años atrás mi vida fue bendecida con el hermanito más especial y sorprendente del planeta. @anwarhadid me sorprendes más cada año. Verte crecer y prosperar exactamente como tú eres, me hace sentir más orgullosa de lo que te imaginas. Me inspiras con todo lo que hay a tu alrededor, y me siento afortunada de ser tu sangre. ¡Feliz cumpleaños! Te amo por siempre”, escribió la modelo.

La matriarca de los Hadid, Yolanda, no pudo dejar de dedicar unas palabras a su hijo, de quien se siente muy orgullosa. "Feliz cumpleaños 18 a mi dulce ángel, gracias por toda la luz que has traido a mi vida, tú me inspiras a dar lo mejor de mí. Tu bondad y conciencia es el mejor regalo que atesoro cada día, así que gracias por todo lo que haces y por todo lo que significas para mí y tus hermanas...", comentó en la instantánea en donde reveló una imagen de su hijo de cuando era bebé.

