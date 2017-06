¿Qué pensaría Jackie Kennedy? Kim Kardashian compró en 7 millones el reloj de la exprimera dama

A primera vista no parecen tener mucho en común, una de ellas clásica y con afinidad a lo sencillo, mientras la otra prefiere la opulencia y el glamour, pero parece que Kim Kardashian tiene cierta admiración por Jackie Kennedy. Tanto así que fue la feliz ganadora en la subasta que hizo la casa Christie’s en la que logró conseguir el famoso reloj Cartier que perteneció a la esposa de John F. Kennedy. Se dice que en una disputada contienda, en la que la socialité participó de forma anónima, logró conseguir esta pieza de la historia por 379,500 dólares (alrededor de $,7,210,500 pesos mexicanos).

“Estamos muy emocionado de anunciar que estaremos ofreciendo el reloj Cartier Tank de Jacqueline Kennedy Onassis como estrella de la venta del 21 de junio Rare Watches and American Icons en Nueva York”, se lee en el anuncio de esta pieza como la principal dentro de la subasta. “Originalmente fue dado a Jackie por su cuñado Prince Stanislaw ‘Stas’ Radziwill en 1963, usó el Cartier Tank por décadas. El reloj tiene una inscripción: ‘Stas a Jackie 23 febrero 63 2:05 am a 9:35 pm’. Las horas a las que se refiere son el inicio y final del famoso 50-Mile Hike en Palm Beach de 1963. El reloj estará acompañado por una pintura original de Jackie hecha en 1963 como un regalo de Stas Radziwill, celebrando la caminata con la dedicatoria: ‘Febrero 23, 1963 2:05 am a 9:35 pm / Jackie a Stas con amor y admiración’”.

El reloj tiene su historia y es que en 1908, la Casa Blanca incitó a los estadounidenses a caminar 50 millas para mantenerse en forma, lo que derivó en caminatas de esa distancia. Aunque Jackie y John F Kennedy nunca participaron activamente en alguna, organizaron varios eventos para que sus amigos pudieran cumplir el reto en Palm Beach. Radziwill, esposo de la hermana de Jackie, fue uno de los participantes y de ahí el que haya ofrecido este lindo regalo a su anfitriona.

Según ha reportado TMZ, el comprador anónimo de esta pieza ha sido ni más ni menos que Kim Kardashian. Esta compra significaría el regreso de la estrella de reality shows al mundo de los accesorios, después de que desde septiembre del año pasado cuando sufrió un dramático robo en París decidiera dejar de lado las joyas y las piezas costosas. Nunca se sabe, tal vez, ahora Kim pensará en emular el estilo de Jackie y darle un giro a su guardarropa.

