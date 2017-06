Ana Layevska está embarazada, anuncia la espera de su primer bebé

El esperado día llegó. Ana Layevska y su esposo Rodrigo Moreira comenzaron a vivir una de las etapas más emocionantes de sus vidas: la espera de su primer hijo. Desde que consolidaron su relación amorosa, estaba entre sus planes dedicar tiempo a la paternidad. Ambos han declarado anteriormente que desean tener una gran familia y, por el momento, han dado el primer paso. La actriz está feliz con el anuncio de su embarazo, que causó revuelo entre todos sus fans, que fueron los primeros que le hicieron llegar todo tipo de felicitaciones.

La noticia fue revelada por Ana y Rodrigo a través de las redes sociales. Con una fotografía en donde mostraron la prueba de embarazo, ambos celebraron este instante que, sin duda, los marcó para siempre. En la imagen, aparecen los dos sonrientes con ese gesto de complicidad, que ha sido parte de la linda relación que los une desde que iniciaron su historia de amor. Por supuesto, para hacer de esta sorpresa algo único, Layevska publicó un mensaje con el que lo hizo oficial. “¡Felices de compartirles la hermosa noticia, que ahora seremos 3 en la familia! ¡No podríamos estar más emocionados! Te esperamos con todo el amor #vamosaserpapás…”, escribió en su cuenta de Instagram.

La maternidad ha sido una de las cosas más importantes para Layevska, quien tres años después de casarse, por fin alista todo para asumir uno de los retos más importantes de su vida. Hace unos meses habló de este deseo, en donde incluso admitió que no tenía idea de lo que pasaría cuando eso ocurriera. “Por supuesto que me veo como mamá y espero que sea pronto. Ojalá no tarde tanto. En mi genética no corre la generosidad, somos muy poquitos en mi familia. Espero que uno o dos hijos máximo”, confesó en agosto para People.

Y aunque todo ha comenzado a ponerse en marcha para la llegada del bebé, en esa entrevista con People, Layevska también habló del reto que tendría al momento vivir la realidad, ya convertida en madre. “No tengo la más remota idea. Supongo que seré muy creativa. Procuraré que mis hijos nunca estén aburridos y que conozcan otras cosas, no solo su casa y la escuela. Yo soy así así que seguramente se lo pasaré también a mis hijos”.

La pareja contrajo matrimonio en 2014, en una ceremonia realizada en la Hacienda San Antonio Puente, en el estado de Morelos. Este anuncio llega un par de meses después de que celebraran su tercer aniversario como marido y mujer. Previo a la esperada boda, vivieron un noviazgo de seis meses, en los que lograron conocerse hasta tomar la firme decisión de formalizar todo. En aquel momento, horas antes de dar el “sí, acepto” a su prometido, lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Mi última hora de soltería, y cómo la disfruto. Aun así, quiero ser señora. Cásense amigos míos. ¡Vale la pena!”, dijo.

