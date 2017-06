Kim Kardashian da su versión de aquellas fotos que la mostraron al natural La socialité aseguró que aquellas imágenes que un grupo de paparazzis le tomaron en México la hacían lucir así porque estaban retocadas

Kim Kardashian es una experta a la hora de posar, lo ha hecho por años y no por nada es la “reina” de los reality shows, pero no es lo mismo si la foto es un paparazzi. Para muestra las indiscretas fotos que un grupo de fotógrafos le tomaron en México, durante sus vacaciones, en abril pasado y que dieron la vuelta al mundo y no precisamente por comentarios positivos.

A dos meses de que las fotos más naturales de Kim salieran a la luz, la socialité rompió su silencio y dio su versión de lo que sucedió con esas imágenes que mostraban todas las imperfecciones en su derrier y en las piernas. Durante una entrevista para el programa The View, transmitido por ABC, la esposa de Kanye West admitió que no estaba en la mejor forma física en ese momento, pero que para nada su cuerpo lucía como se presentó en los medios.

“Yo vi las horribles fotos cuando estaba en el viaje a México y la gente le hizo Photoshop y las alteraron”, comentó la empresaria. Si bien culpo a los medios y a los internautas, también tomó responsabilidad de su parte: “Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas”.

Aunque reconoce que como toda mujer tiene celulitis en algunas partes de su cuerpo, reconoció que su trasero y piernas no lucen, para nada, como se ve en las imágenes tomadas en Punta Mita. Tras esas lamentables imágenes que le dieron la vuelta al mundo, al parecer, Kim se prometió no volver a dar de qué hablar, si de su cuerpo se trata.

Tras ver sus imperfecciones resaltadas por todo internet, Kim se prometió nunca exponerse de esa manera y con la disciplina que la caracteriza puso manos a la obra. Su estricto régimen alimenticio y de entrenamiento hizo que para sus vacaciones en Costa Rica, esos pequeños detalles de su cuerpo desaparecieran y, aunque en ese viaje no quiso caminar por la playa, como en México, sí lució bikinis de infarto en la Villa donde se hospedaron, demostrando que no permitirá se vuelva a engañar al público con la imagen de su cuerpo.