500,000 cristales, 18 millones y 45 kg, así fue el vestido de la heredera del imperio Swarovski

Un vestido de novia siempre tiene una magia especial, sobre todo si eres Victoria Swarovski, heredera del imperio de cristales. La chica de 23 años contrajo matrimonio en Trieste, Italia, con el inversionista de propiedades, Werner Mürz, en una espectacular boda en la que como se esperaba, su vestido fue el total protagonista. Y es que en medio de una hermosa ceremonia, era imposible posar los ojos por el vestido de novia que te dejará sorprendido.

El diseño estuvo a cargo de Michael Cinco, que ha trabajado antes con personalidades como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna y Jennifer Lopez, y tal como se esperaba de la heredera del imperio de cristales, cada detalle fue aún más impresionante que el otro. Por supuesto, tenía que estar compuesto por 500,000 cristales que delicadamente fueron componiendo el diseño distribuidos especialmente en la falda y cola, pues el top se realizó de forma muy sensual con algunas transparencias.

El uso de este gran número de cristales hizo que el vestido pesara 45 kilogramos, algo normal si se piensa que solo la cola midió 8 metros, -tan pesada que la novia necesitó de cinco caballeros para poder cargarla hacia la iglesia-. Se dice que el precio final de la llamativa pieza fue de 500,000 libras esterlinas (alrededor de $18.5 millones de pesos mexicanos). Para completar el look, la novia llevó unas sandalias blancas de Jimmy Choo y espectaculares arracadas que lucían al máximo gracias al gran moño en el que llevó su melena, con un anillo a juego, la joyería a cargo de la firma Swarovski.

La pareja se conoció en el 2010 y se dieron el ‘sí, acepto’ en la Catedral de San Giusto, con 250 amigos y familiares como testigos. La recepción se realizó en el Piazetta del Falisia Resort y Spa. Siguiendo la tradición del negocio familiar, la fiesta estuvo adornada por cientos de cristales Swarovski. Una noche antes, la novia no decepcionó y lució un sexy diseño estructurado en rojo a cargo del mismo diseñador.

A pesar de que su familia es propietaria de la firma de famosos cristales, Victoria es famosa por derecho propio. La chica es una famosa cantante en Austria e incluso fue la encargada de interpretar el tema principal de la película The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treder.

