El beso con el que Shannon de Lima y Saúl 'Canelo' Álvarez confirman su romance

¡Todo está dicho! Shannon de Lima y Saúl ‘Canelo’ Álvarez protagonizaron juntos su primera ‘red carpet’ en la ciudad de Nueva York de una forma única. Tras varios días de especulaciones, ambos confirmaron lo que ya varios daban por hecho: los dos viven un romance, que comenzó a hacerse público a través de las redes sociales, cuando la pareja se enviaba sutiles coqueteos que para nadie pasaron desapercibidos. Esta vez, se les vio llegar juntos a un evento de promoción de la próxima pelea del pugilista, en donde con un beso, la pareja anunció que ahora están muy enamorados.

Primero, aparecieron juntos y él tomaba por la cintura a la modelo venezolana, hicieron fotos y luego ‘Canelo’ se dispuso a atender algunas entrevistas. En medio de aquél movimiento, ocurrió lo que todo el mundo esperaba: Shannon regaló un beso a su galán, frente a los medios de comunicación que fueron testigos de ese momento. De inmediato, ella se retiró, para así dejar claro que vive otra de las etapas amorosas en su vida, luego de llevar unos meses separada de quien fuera su esposo, el salsero Marc Anthony, con quien llegó a un acuerdo de divorcio apenas en febrero de 2017.

Pero cualquier fracaso amoroso ha quedado en el pasado. Hoy, Shannon y el ‘Canelo’ han dado otra oportunidad al amor y ya no pueden ocultarlo. Luego de ese beso con el que quedó claro lo que pasa entre ellos, no resistieron las ganas de volverse a escribir lindos coqueteos en redes sociales. En una imagen que publicó el boxeador en su cuenta de Instagram, de su evento en la Gran Manzana, la modelo escribió una declaratoria que causó revuelo. “Te amo, papasito”, le dijo la venezolana y de inmediato él le respondió con un "@shadelima te amo con locura". Luego de estas palabras, los seguidores de ambos no pararon de comentar en los perfiles de cada uno, pues esta noticia también ha sido muy comentada en las redes.

Durante ese encuentro, Shannon respondió algunas preguntas a una reportera de la emisión El Gordo y La Flaca, a quien le confesó cómo se sentía. “¿No ves la cara de enamorada que tengo?”, en ese breve espacio también agregó: “me trata como una reina (el ‘Canelo’), lo consiento, le cocino, por ahora nada más le he hecho arepitas". A la par de los mensajes que se compartían en sus perfiles, apareció una foto en blanco y negro en donde se observa a los dos en un tierno abrazo. Los mensajes de cariño entre ambos también fueron explícitos en el perfil de un amigo que ambos tienen en común, ahí se observan imágenes de Shannon usando una gorra con el logotipo del pugilista.

Previo a que se destapara esta relación, Shannon volvió a ser noticia. En aquella ocasión, la venezolana reapareció a bordo de un yate por las playas de Miami, acompañada de su ex, Marc Anthony. De esta forma, quedó claro que, pese a las diferencias que ambos mantuvieron cuando estuvieron casados, entre el salsero y la modelo no existe ninguna enemistad. En aquel paseo se les mira relajados, sonrientes y felices de disfrutar de aquel día a bordo de la embarcación que fue captada por la lente de un paparazzi.

