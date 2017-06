¿Qué hace Michelle Obama en su tiempo libre después de la Casa Blanca? ¡Bootcamps con sus amigas!

El expresidente Obama decía que cuando dejara el cargo tendría que descansar y Michelle Obama aseguraba que ella ansiaba tener un poco más de libertad, como para ir de compras. Pero, ¿qué ha estado haciendo la exprimera dama de Estados Unidos? Su primera aparición pública a su regreso a Washington D.C. fue en un gimnasio, por lo que a nadie ha sorprendido que ahora haya compartido uno de sus pasatiempos con sus amigas, bootcamps en su casa. Así es, reuniones para ejercitarse juntas con un entrenador militar.

Con unos tríceps envidiables y espectacular figura, Michelle ha compartido desde que llegó a la Casa Blanca su gran interés por el ejercicio y difundir la importancia de mantenerse sanos. A través de distintas iniciativas, quiso compartir esta idea con los más pequeños, por lo que para nadie ha sido una sorpresa que en una de sus poquísimas publicaciones en las redes sociales desde esta nueva etapa, haya estado dedicada a esta causa.

“Cuando estaba en la Casa Blanca, hacía bootcamps los fines de semana para mis amigas cercanas. No importaba que cada una de nosotros tuviéramos un nivel diferente de fitness. Nuestros fines de semana de bootcamp eran un recordatorio de que si queríamos seguir cuidando de otros, nos teníamos que cuidar primero a nosotros mismas. Y aunque ya no estoy en la Casa Blanca, he continuado con esta tradición y quiero compartirles algunas fotos. Mis amigas han estado ahí para mí en todo tipo de transiciones durante los años –¡incluyendo una muy grande recientemente!- y hemos hecho lo posible por mantenernos sanas juntas. Ya sea un bootcamp o una caminata por el vecindario, espero que tú y tus amigas puedan encontrar tiempo este verano para mantenerse sanas juntas”, escribió en su cuenta de Instagram Michelle.

El mensaje venía acompañado de algunas imágenes en lo que parece ser un campo de futbol americano. En ellas, se ve a Michelle con un gran grupo de mujeres, a pleno rayo del sol, ejercitándose bajo las instrucciones de un entrenador, al más puro estilo del ejército. En ellas se puede ver que los famosos brazos de la señora Obama no son una casualidad y es que con todo el expertise realiza los ejercicios a la perfección. Se cuenta que en sus épocas de la Casa Blanca no se perdía un día en el gimnasio y parece que en su nueva faceta esta afición solamente se ha hecho más importante en su vida.

