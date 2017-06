Scott Disick, dos mujeres -Kourtney y Bella-, el mismo arreglo de flores Sospechosamente, la nueva conquista de 'El Lord' y la mamá de sus hijos recibieron un bouquet de rosas idénticos, ¿será que tenían el mismo remitente?

Para Scott Disick no hay límites si de demostrar su amor se trata, incluso si este sentimiento se lo profesa a la madre de sus hijos y a su nueva conquista. Desde que el romance entre Kourtney Kardashian y el modelo Younes Bendjima se hizo público, el papá de sus tres hijos ha tenido sentimientos encontrados que lo han llevado a actuar erráticamente en varias ocasiones. Tras viajar a Cannes de la mano de la actriz Bella Thorne y protagonizar un episodio que, dicen algunos, le dejó muy mala impresión a la joven, Scott ha querido reivindicarse, pero al parecer no le ha salido del todo bien.

VER GALERÍA

Resulta que luego de beber en exceso durante su paso por Cannes, donde también estaba su ex y su nuevo novio, Scott ha querido reparar las cosas con su nueva conquista a quien esta semana le envió un enorme ramo de rosas. Hasta ahí todo iba perfecto, hasta que la mamá de sus hijos recurrió a Snapchat para compartir la imagen de un enorme ramo de rosas, idéntico al que recibió Bella.

De inmediato, los seguidores de ambas comenzaron a hacer ruido sobre, si fue Scott el mismo remitente, algo que no está confirmado, pero que ha dado mucho de qué hablar. Pues si bien, El Lord no ha dejado de hacer su vida como soltero, tampoco quita el dedo del renglón con la mamá de sus hijos, con quien tiene también más de una razón por la cual disculparse.

VER GALERÍA

Y es que tras su última noche de excesos en Francia, Kourtney no hablado con Scott, pues considera que su comportamiento no es para nada sano ni bueno para sus tres hijos, por lo que ha preferido tomarse una descanso del drama: “Kourtney está furiosa por las recientes acciones de Scott y se está tomando un tiempo para descifrar cuál es el siguiente paso para su familia. Ella espera que al permitirle ver a sus hijos, eso lo motivará”, comentó una fuente cercana a Kourt a E! News.

Si Kourt ha decidido, luego de 10 años, no seguir lidiando con los excesos de Disick, al parecer Bella tiene mucho menos tolerancia y tras su viaje a Cannes decidió alejarse de él por su bien: “ Scott es realmente genial, dulce, encantador. Yo no bebo, y él de verdad bebe mucho. Simplemente terminé, no estaba dispuesta a eso, pensé, ‘me tengo que ir’. Llevábamos día y medio y yo solo pensaba ‘reservo mi vuelo y me voy. Amo salir y divertirme, amo bailar, pero no salgo de fiesta así de intenso y eso fue demasiado para mí”, comentó Bella a Complex.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de saber lo anterior queda comprobado que Scott tenía más de una razón para disculparse con ambas, pero ¿será que fue capaz de enviarles el mismo ramo, el mismo día? De ser cierto, solo El Lord se puede atrever a eso, ¿no creen?