¡Oops!, ¿Obama reveló el sexo de los bebés de Beyoncé sin querer?

El embarazo de Beyoncé ha sido todo un misterio desde sus inicios. Con los rumores recientes de que la cantante está ya en el hospital para recibir a sus mellizos, ha surgido un nuevo capítulo, se podría saber qué sexo tienen los bebés. ¿El culpable? Ni más ni menos que el expresidente Barack Obama, y es que cuando quiso hacer una buena obra al mandar un video de halagos para Jay Z, esposo de la cantante, se le escapó una frase que ha sido interpretada como la culpable de saber que Queen B tendrá dos nuevas pequeñas en casa.

VER GALERÍA

“Hola a todos, desearía por estar con todos ustedes esta noche para celebrar a los inducidos en el Hall of Fame”, comienza el video que Obama mandó para esta celebración. “Quiero pensar que el Sr. Carter y yo nos entendemos. Nadie que nos hubiera conocido cuando éramos jóvenes pensaría que estaríamos en donde estamos hoy. Sabemos lo que es no tener un papá cerca, sabemos lo que es no tener mucho dinero y conocemos personas que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros, así que tratamos de abrir esas puertas para que sea más fácil para los que vienen después de nosotros tener éxito también”, hasta ahí todo bien, lo que vendría después sería lo que encendería todas las alertas.

“Jay y yo somos unos tontos por nuestras hijas. Aunque él me va a ganar cuando esas dos mellizas lleguen. Y seamos honestos, los dos tenemos esposas que son mucho más famosas como nosotros. Como ustedes, yo también soy un fan”, continuó el expresidente sin poner mucha atención a la frase que ha causado revolución. Aunque por diferencias de idioma, en inglés no se estableció el género femenino en mellizas, el que hablara de una adición cuando de hijas se trata ha hecho pensar que sabe más que nosotros sobre estos nuevos bebés.

VER GALERÍA

Haciendo caso omiso de las suposiciones que este mensaje han generado, Jay Z no pudo sino agradecer al expresidente por sus sentidas palabras. “Y el mejor rapero de todos los tiempos, Obama. Gracias 44”, escribió en su cuenta de Twitter el músico, haciendo referencia al número de presidente de los Estados Unidos que ocupa Barack.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Michelle Obama sobre su marido: ‘Usó el mismo tux por ocho años y nadie se dio cuenta’

Beyoncé en su exclusivo baby shower rodeada de distinguidos invitados

Por lo pronto, aunque hay quienes se atreven a indicar que ya no falta nada para la llegada de los bebés, Beyoncé y su familia siguen en un calmo silencio. Por su parte, Jay Z no pudo asistir a recibir este reconocimiento en el Hall of Fame y se dice que es porque está en baby watch.

VER GALERÍA