El guapísimo hombre con el que Charlize Theron podría estar saliendo

Han pasado casi dos años desde que Charlize Theron puso punto final a su relación amorosa con Sean Penn. Desde ese momento, la vida sentimental de la actriz no había acaparado la atención hasta ahora, en que supuestamente hay alguien que ya hace latir su corazón. Todo indica que el galán afortunado es nada más y nada menos que Gabriel Aubry, ex de la actriz Halle Berry. Aunque no hay nada confirmado, en Hollywood suena fuerte este rumor.

Todo tomó fuerza cuando en el mes de mayo fue publicada una foto de ellos juntos, en donde se les mira sonrientes y hasta con un tono de complicidad. Aquello hizo surgir de inmediato las preguntas sobre si había algo más entre los dos. De acuerdo con OK! Magazine, la protagonista de Mad Max: Fury Road y el modelo de 40 años ya están saliendo, pero todo ocurre en secreto. La información que ha surgido hasta el momento, señala que ambos se conocieron en el colegio de sus hijos, en la ciudad de Los Ángeles.

A la par de todo lo que se comenta, la misma publicación antes citada publica declaraciones de fuentes cercanas, que dan por hecho esa relación. “Están muy compenetrados. Todavía es muy pronto, por eso quieren mantenerlo en secreto”. Además, se asegura que entre los dos las cosas marchan sobre ruedas. “Ellos tienen una conexión genuina y obviamente una gran atracción”. Entre otras cosas, se dice que ambos han sido vistos durante románticas cenas y que mantienen una comunicación telefónica constante.

Ninguno de los dos, ni sus representantes, han hablado al respecto. Lo cierto es que ambos tienen muchas cosas en común. Los dos comenzaron sus carreras en el modelaje y en este momento desempeñan uno de los papeles más importantes de sus vidas: la paternidad. Gabriel es padre de Nahla, a quien tuvo durante su relación con Halle Berry, con quien estuvo comprometido hasta 2010. Por otro lado, Charlize tiene dos hijos, Jackson y August.

Por ahora, los ojos de Hollywood están puestos en este supuesto romance del cual, según las fuentes, se han augurado buenas cosas. “Ellos pueden conversar de las cosas simples de la vida”, señalaron los informantes. A la par de esta noticia, Charlize alista el próximo estreno de su película titulada Atomic Blonde, el cual está programado para el mes de julio.

