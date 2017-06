¡Qué grande está! Billy Rovzar presume el talento musical de su primogénito Max A través de su cuenta de Instagram, el productor compartió un video en el que se ve a su hijo cantando 'Mátalas' éxito de Alejandro Fernández

Pocas veces Billy Rovzar recurre a su cuenta de Instagram para publicar fotos o videos de sus hijos, pero en esta ocasión su orgullo lo hizo hacer una excepción. Encantado al ver a su primogénito desenvolverse como un verdadero profesional a ritmo de mariachi, el productor compartió un clip en el que aparece Max cantando el éxito de Alejandro Fernández, Mátalas. Con mucho sentimiento y portando con orgullo un sombrero de mariachi, el joven deleitó a un grupo de amigos con su talento vocal.

A punto de cumplir 16 años, el hijo mayor de Billy está convertido en todo un conquistador y tiene un as bajo la manga con el que enloquecerá a todas: la voz. Ahora que ha dejado de ser un niño, el productor reconoce con nostalgia la nueva etapa de su primogénito: “Es en el momento donde vuelan solos y te rebasan que verdaderamente te sientes inmortal”, escribió el esposo de Claudia Álvarez como título del video.

Max no sólo posee una buena voz y, es muy entonado, tiene un carisma que tenía a todos los presentes cantando y aplaudiendo su palomazo. Aunque es muy discreto en cuanto a su vida privada, gracias a lo que publica en su cuenta de Instagram hemos descubierto que uno de sus pasatiempos favoritos es viajar. Hace apenas unos días, Max compartió una foto en la que derrochó estilo, desde Santorini, Grecia.

Según comentó recientemente Claudia, el joven se acaba de ir a vivir con ellos, una etapa, que está disfrutando al máximo Billy, quien desde el divorcio de Fernanda Gamboa, madre de Max, no compartía tanto tiempo con él: “Ahora se viene a vivir su hijo con nosotros. Es otra etapa, que me encanta y se me hace que es lo mejor que puede pasar ahorita, porque es importante para Billy compartir esta etapa con su hijo”, declaró al programa Hoy.

Ahora que Claudia y Billy planean escribirle a la cigüeña, el productor no olvida a sus hijos mayores, Max y Alexandra, con quien por cierto Álvarez tiene una excelente relación, no por nada, los chicos se convirtieron en los principales cómplices de Rovzar durante la espectacular propuesta de matrimonio que preparó para la actriz.