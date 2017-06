David Beckham revela cuál fue la promesa más tierna que hizo con su hijo Brooklyn

Como buen papá, David Beckham atesora grandes anécdotas junto a cada uno de sus hijos. Esta vez, Brooklyn,-quien es el mayor de los hermanos Beckham-, se ha colocado en la mira de todos luego de algunas revelaciones hechas por el ex futbolista. El apego que existe entre los dos es inmenso, y ambos son cómplices de cada una de las aventuras que juntos han realizado como si fueran buenos amigos. Lo cierto que estos días, David ha estado muy reflexivo, sobre todo porque su adorado hijo abandonará el nido muy pronto para emprender su sueño, estudiar fotografía.

El también modelo abrió su corazón para contar una de las anécdotas más lindas de Brooklyn, relacionada con ese momento en que el joven estaba dispuesto a realizarse su primer tatuaje y en el que además había una promesa de por medio: cuando eso ocurriera, David tendría que estar presente. Días antes de cumplir 18 años, el joven estuvo a punto de romper esa promesa, pero el ex futbolista lo evitó. “Él estaba contando los días porque ya llevaba tiempo hablando de tener un tatuaje. Cuatro días antes de cumplir 18 años viajó a París con su novia, y uno de mis amigos, que lo estaba cuidando, me llamó para avisarme, ‘Brooklyn está en un estudio de tatuajes con su novia’”, contó en una entrevista concedida a James Corden en su show televisivo.

Con un dejo de nostalgia, David continuó y señaló que tuvo que hablar en ese momento con su hijo para recordarle ese acuerdo que ambos habían hecho. “Él siempre me lo había prometido y le dije, ‘si te harás tu primer tatuaje yo quiero estar presente para vivirlo como papá’. Ese fue mi trato. Mi amigo me dijo ‘debes llamarlo’, así que lo hice por Facetime y le dije, ‘¿qué estás haciendo, compañero?’ y él me respondió que estaban por ir a cenar, por lo que le pregunté, ‘¿estás seguro?”, dijo, evidenciando así la inocente mentira del joven.

Pero el gesto más lindo ocurrió cuando Brooklyn decidió sincerarse con su padre. “Él dijo, ‘de hecho papá, estoy en un estudio de tatuajes. Estaba pensando en hacerme algo y estoy con mi novia’. Entonces agregué, ‘con mucho gusto puedes hacértelo, pero recuerda que tú me prometiste (estar presente) y yo soy tu papá y me sentiría fuera del lugar si vas y te lo haces’. Así que no lo hizo, amablemente esperó”, comentó David con una gran sonrisa en su rostro, orgulloso por revelar ese lindo gesto que conmovió a todos los asistentes al show.

Por supuesto, eso no fue todo, porque además David habló de su sentir ahora que su hijo dejará la casa familiar para emprender su sueño de estudiar fotografía. “Estoy emocionado. Obviamente tiene 18 años y encontró algo que le apasiona, así que irá a la Universidad en septiembre… Nunca quieres que tus hijos se vayan de casa, quisiera que ellos estuvieran conmigo todo el tiempo. Estoy emocionado por él, por esta nueva aventura. No creo que estemos preparados para verlo irse de casa en este momento”, dijo conmovido, pero orgulloso de que su hijo persiga sus sueños.

