Michelle Salas protagoniza su cumpleaños más mágico en Marruecos con su novio La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas celebra con su novio sus 28 años de edad

Para celebrar su cumpleaños número 28, Michelle Salas eligió un lugar para hacer de este festejo el más mágico en su vida. Después de unos días en Beverly Hills, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas eligió Marruecos para celebrar un año más de vida. Pero la cumpleañera no está sola en este viaje, pues este año es el primero que lo pasa de la mano de su novio Danilo Díaz, quien se ha convertido en su compañero de viaje más divertido.

Con un escenario de lujo, la videobloguer compartió su llegada a Marruecos. “Empezando la semana de mi cumpleaños en un lugar mágico Marrakesh”, escribió el pasado viernes Michelle, quien hoy empezó el festejo desde muy temprano.

Contando las horas para “volver a nacer” (pues explicó que hace 28 años a las 3:00 pm llegó a este mundo), Michelle compartió con sus seguidores de Instagram un sentido mensaje en el que dejó al descubierto su sentir: “Estoy a unas horas de volver a nacer. Nací a las 3 de la tarde (otra cosa que no sabían de mí). Llevo ya tres copas de vino blanco y no son ni las 4 pm, hora de Madrid. Escribo esto desde lo más profundo de mi corazón y es que me siento tan feliz de vivir este momento y compartir un año más de vida con todos ustedes. Inspiración no me falta y me podría dejar ir y escribir un millón de párrafos de todo lo que pasa por mi cabeza (…) Qué sería de mí sin todos ustedes. Somos una gran familia. Mi familia, mis amigos y todos mis seguidores, siempre de la mano hacia adelante. Esto está por comenzar. 28 te espero con ansias”, publicó.

Al parecer, lo primero que le ha traído su cumpleaños es valentía, pues a pesar de tenerle fobia a las serpientes encontró en Marruecos la cura a este miedo.“Tengo fobia a las serpientes pero hoy amanecí pensando que somos mucho más fuertes que nuestro propios miedos. Así que a enfrentarlos posando con una cobra, ¿Ustedes qué opinan?”, escribió Michelle al lado de una impresionante foto con una serpiente, en primer plano, y ella y su novio en segundo plano.

Después de un fin de semana de ensueño, en Marruecos, esta tarde, Michelle y Danilo volaron a Madrid para cerrar con broche de hora este festejo. Pues sin importar las horas de vuelo, la joven está dispuesta a seguir con la fiesta, ahora, en casa.