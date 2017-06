Te entendemos David, Beckham se lamenta de algunos errores de moda del pasado

Es considerado uno de los hombres mejor vestidos del mundo, pero esto no siempre fue así. David Beckham y su esposa Victoria pasaron por una especial etapa en los 90s cuando coordinaban su estilo y conseguían llamar la atención de todos los lentes en la alfombra roja. A punto de cumplir 18 años de casados, David hizo un paseo por la calle del recuerdo para repasar algunos de esos memorables looks y respondió sinceramente: “Me arrepiento de casi todos”.

Fue durante su aparición en el show de James Corden, que está grabando en estos días desde Londres, que no pudo evitar apenarse un poco de algunas de sus elecciones de guardarropa. Con el pretexto de recordar el aniversario de bodas de David y Victoria, James decidió recordar sus famosos looks coordinados. “Tú y Victoria hacían valientes elecciones de vestirse iguales al principio. ¿Hay algunos looks de los que te arrepientas?”, dijo un simpático Corden mientras mostraba algunos de los outfits más memorables de la pareja.

Ante las risas del público, David enfático dejó claro que no habían sido su idea. Al ir analizando algunos de los looks, con mucho sentido del humor, Beckham se justificó: “Creo que eran lo correcto en ese momento”. Sin poder quedarse con la duda, Corden volvió a preguntar si había algún look del que se arrepintiera, “La mayoría”, respondió David. Eso sí, el exfutbolista aceptó que lo que en su momento parecía buena idea, ahora suena un tanto ridículo.

“No voy a decir que me arrepiento de ellos, porque en su momento parecían ser lo correcto. Ahora, no estoy tan seguro”, dijo Beckham. Pero James no podía dejar de recordar el día de la boda de la pareja, cuando aparecieron vestidos de pies a cabeza en morado, con un pequeño Brooklyn a juego con un simpático sombrero de vaquero en el mismo color.

Aunque James trató de solo mostrar algunos de los looks más arriesgados, en HOLA.com nos dimos a la tarea de buscar las claves del estilo de David en aquellos días. Y es que además de adorar la idea de vestir a juego con Victoria, Beckham tenía otras debilidades como los rosarios, que eran un básico en su vida y que incluso se volvieron parte de los tatuajes en su cuerpo. Otro detalle eran los pantalones de mezclilla oversized y para accesorio, un paliacate en la bolsa del pantalón. Como gran favorito de faux pas de moda estuvo el día en el que David decidió saludar al Príncipe Carlos usando una red para el cabello, impulsando su imagen de chico duro. ¡Qué tiempos aquellos!

