Cindy Crawford confiesa, 'Fue muy difícil, la idea de cumplir 50 años era muy desalentadora'

¿Quién podría imaginar que la reina de las pasarelas también tiene miedos e inseguridades en cuanto a su cuerpo y su belleza? Cindy Crawford, quien se ha convertido en el ícono de la moda más importante de las últimas décadas, abrió su corazón y confesó sus más ocultos secretos a la revista DuJour sobre crecer y cumplir años, y además todo lo que ha aprendido durante este proceso natural.

La supermodelo quien este año cumplió 51 años, dijo que llegar a esta edad fue uno de los golpes más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar. “Para mí fue muy difícil, la idea de cumplir 50 años era muy desalentadora”, cuenta Cindy durante la entrevista, “Por mucho tiempo fui la modelo veinteañera que cubría la portada de Vogue, o a los 25 o a los 30… y de repente ahora es mi hija quien se está convirtiendo en eso.”

Cindy es madre de Kaia quien tiene quince años y quien ha heredado sus genes en cuanto a belleza e inteligencia. La quinceañera se ha abierto un camino en el mundo de la moda al igual que su hermano mayor Presley de 17 años. La también empresaria dice sentirse orgullosa de sus hijos y de los logros que ella ha tenido a lo largo de su vida. “Mi madre estuvo aquí para el día de las madres y estuvimos hablando acerca de cómo ha cambiado la narrativa sobre quién soy a esta edad.”, dijo la guapa morena.

La esposa de Randy Gerber no cambiaría nada de su pasado y sigue caminando hacia el futuro con paso firme, “No quiero pasar mis cincuentas tratando de volver a donde estaba en mis treintas. Aun cuando sí, me gustaría que mi piel y mi cintura fueran las mismas, he trabajado muy duro y evolucionado para convertirme en la persona que soy.” Aunque llegar a esta edad fue temeroso para Cindy, también trata de verlo como un logro pues ha aprendido a conocerse a la perfección y a saber qué es lo que quiere, “Por tanto tiempo estuve pensando que quería un papá en los negocios, que me dijera ‘deberías de hacer esto’, ‘deberías de hacer aquello’. Después me di cuenta de que yo debía ser mi propio papá, porque nadie conoce mejor mi marca que yo. Cuando empecé a confiar en eso, todo se hizo más fácil”.

Hace 30 años, ella fue quien revolucionó las pasarelas y reinventó las carreras de las modelos, logrando posicionarse en lo más alto. Así que viendo eso ahora, la estadounidense también habló de las nuevas modelos de hoy en día y de cómo el internet las posiciona más cerca de las personas, “Debido a las redes sociales, se puede ver que la belleza no es rara. La belleza está en todos lados a los que volteamos, pienso que eso empodera mucho a las mujeres”, continuó la modelo. Pero Cindy no tiene nada de qué preocuparse pues estamos seguros de que la seguiremos viendo en las campañas de belleza más top, por muchos años más.