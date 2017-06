¿Qué opina la esposa de Justin Trudeau de que sea ‘el político más sexy del mundo’?

Entre gritos y aplausos, al más puro estilo de un rockstar, así hizo su entrada al show de Kelly Ripa y Ryan Seacrest, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y si se pensaba que podría tener un trato especial al ser el mandatario del país desde donde están grabando el programa, la realidad es que Kelly decidió tomar al toro por los cuernos. La presentadora fue directa y lo primero que preguntó a Trudeau fue: “¿Qué opina tu esposa de que seas considerado el político más sexy del mundo?”.

Un tanto avergonzado y con una sonrisa tímida, el Primer Ministro fue honesto al hablar de la opinión de Sophie Trudeau: “Mi esposa es una de las que no lo cree, piensa: ¿en verdad? Ella sabe cómo me veo cuando me acabo de despertar en la mañana”. Por supuesto, Kelly no se iba a quedar con las ganas y lo cuestiono sobre si esa imagen era muy diferente a la que se le ve todos los días, a lo que Justin contestó que solo un poco más “desaliñada”.

Demostrando que es muy diferente a la mayoría de los mandatarios del mundo, Trudeau también aceptó hablar de su afición por andar sin camiseta, algo que sus muchas admiradoras agradecen. “Si voy estoy por la calle en un día caluroso, preocupándome de mis propios asuntos con mi familia, de vez en cuando uso un traje de baño. No es la gran cosa”, por supuesto, esta respuesta solo derivó en más gritos de apoyo por parte de la audiencia que esperaban ver un poco de los famosos tatuajes de Trudeau.

En el plano del estilo, adorablemente, Justin también habló sobre su amor por los calcetines divertidos. “No soy un tipo formal, soy más de jeans y playeras, pero ahora que soy Primer Ministro me hacen vestirme con traje y corbata diario, me cortan el pelo, pero las calcetas son la única manera en la que me puedo expresar”, por lo que no es raro que se le vea con calcetines coloridos y con diseños divertidos.

Ya en un plano más formal, Trudeau compartió cómo fue crecer con un papá Primer Ministro: “Los primeros 13 años de mi vida los pasé siendo el hijo del Primer Ministro, lo que permitió viajar alrededor de mi país, conocer a tantas personas, viajar por el mundo. Fui muy afortunado como niño y mis papás se aseguraron de que supiera qué afortunado había sido como niño, no me dejaron pensar que era mejor que mis compañeros de la escuela pública, solo que entendiera que estaba en una situación diferente. Pero si era tan afortunado, tenía que asegurarme de hacer algo con las oportunidades que me da la vida, por lo que me convertí en maestro”.