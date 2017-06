'Habla mal de mi mamá e iré por ti', la amenaza de Kim Kardashian La socialité salió en defensa de su mamá luego de la publicación del libro de Caitlyn Jenner, donde su expadrastro culpa a la matriarca del clan de su infelicidad

Además de la vida, Kim Kardashian le debe gran parte de su éxito a su mamá, Kris Jenner, de ahí que la manager de la familia sea intocable. Para no perder la costumbre, la socialité ha comenzado un nuevo capítulo de drama familiar, esta ocasión dirigido hacia Caitlyn Jenner –antes Bruce Jenner- quien con la publicación de su último libro dejó muy mal parado al clan, sobre todo a la matriarca, quien definitivamente no está sola, de ahí que la esposa de Kanye West haya sido la encargada de ponerle punto final a las declaraciones del papá de sus hermanas Kendall y Kylie.

VER GALERÍA

Este nuevo episodio, muy Kardashian se desató luego de la publicación del libro de Jenner, The Secrets of My Life, que dio mucho de qué hablar sobre todo al interior de la residencia de Kris, donde ella y su hija Kim sostuvieron una charla en la que hablaron fuerte sobre lo que Caitlyn publicó en su libro sobre todo la parte en la que aseguró que fue su exesposa quien la “empujó de nuevo al clóset”, culpándola directamente sobre años de mucha represión.

“No entiendo por qué habla así de las Kardashian cuando son las niñas a las que él ha criado”, comentó la empresaria durante un episodio de Keeping Up With Kardashians, donde dejó claro que no va a permitir que su expadrastro siga arremetiendo contra su mamá: “'Habla mal de mi mamá e iré por ti', sentenció Kim.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pero Kim no fue la única que dio su opinión sobre la situación, Kris Jenner rompió su silencio y dejó claro que ella no es la mala de esta historia: “Ella formó tres familias con tres personas diferentes y al final ha destrozado a todos. No quiero tenerla cerca", comentó. Sobre cómo se refirió a ella y a su manera de hacer negocios, Kris dijo: “¿Cómo puede decir que yo sólo quería amasar una fortuna y que él no vio un céntimo, si no ha pagado un recibo desde 1972? ¡Ni siquiera sabía lo que costaba un jardinero!".

VER GALERÍA