Kim Kardashian reconoce que siempre supo que su segundo matrimonio no funcionaría A casi seis años de su boda con el jugador de la NBA, la socialité revela cuando supo que él no era el indicado

Gran parte de la fama de Kim Kardashian viene de sus sorpresivas decisiones, una de ellas y, tal vez, la más comentada es su matrimonio y divorcio de Kris Humphries, con quien se casó en 2011, para poner punto final a su historia de amor en sólo 72 días. Respecto a ese fugaz enlace, la empresaria se sinceró y durante una entrevista para el show de Andy Cohen reveló que siempre supo que esa relación nunca funcionaría.

En gran parte, Kim reconoció que su decisión tuvo mucho que ver con su edad y con la presión que comenzó a sentir: “Pensaba, ‘Dios mío tengo 30 años así que debo casarme’”. Kim quiso compartir eso con su público, hasta ahora, porque piensa importante que otras chicas conozcan su historia y no se sientan presionadas a la hora de tomar decisiones.

“Creo que muchas chicas pasan por la misma situación, se asustan pensando que el tiempo pasa y no pueden establecerse mientras ven a sus amigas ya con hijos. Esa era mi situación”, comentó. Al tomar una decisión tan importante de esta manera, solo le dio la certeza de que no era la correcta, pues desde su viaje de luna de miel supo que no era el indicado.

Tras la glamorosa boda, Kim y Kris decidieron que el vivieron felices por siempre, no sucedería. Su matrimonio con el jugador de la NBA no fue la única historia de su vida amorosa que no funcionó, en 2000, cuando la ahora empresaria tenía sólo 19 años se casó en Las Vegas por primera ocasión con Damon Thomas, con quien protagonizó otra fugaz historia de amor.

Hace tres años, Kim selló su historia de amor con Kanye West con una boda de ensueño en Florencia. De acuerdo con palabras de la misma socialité es el rapero el amor de su vida, no por algo lo eligió como el padre de sus dos hijos.