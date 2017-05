¡Boda Sorpresa! Miranda Kerr y Evan Spiegel ya son marido y mujer

¡Que viva el amor! La guapa modelo Miranda Kerr se casó con Evan Spiegel en una ceremonia muy íntima y privada en California, a la cual solamente asistieron sus amigos y familiares más cercanos. El sitio de noticias en línea TMZ reportó que los invitados fueron vistos llegando a la casa de la pareja en Brentwood, en limosinas desde el viernes.

La modelo y el billonario CEO de Snapchat empezaron a salir en junio del 2014, después de haberse conocido en una cena de Louis Vuitton. La pareja anunció su compromiso en el 2016, el cual obviamente hicieron mediante Snapchat, en donde publicaron una foto del anillo de compromiso con un filtro que decía “Cásate conmigo”. Miranda simplemente escribió, “¡Dije que sí!”.

Una fuente cercana a la pareja reveló para el sitio E!News que la boda tuvo alrededor de 50 invitados, y fue pequeña. “La celebración fue muy íntima” dijo la fuente, quien además agregó que Miranda se veía hermosa, como una “princesa”. Los dos enamorados tuvieron lágrimas en los ojos todo el tiempo, fue todo muy emotivo, según lo cuenta este sitio.

Según otro invitado, los asistentes llegaron alrededor de las 4 de la tarde y fueron recibidos con cocteles al aire libre. Había un pianista tocando la canción When You Wish Upon a Star, y después fue complementado por un cuarteto de cuerdas. La ceremonia comenzó cuarenta minutos después, y tuvo una duración aproximada de 20 minutos. La decoración tenía una tema muy rústico, con mesas vintage tipo granjeras y bancas adornadas por miles de rosas de color rosa claro. “Todo estuvo muy elegante”, confirmó el invitado.

Y aun cuando ninguno de los dos ha publicado nada al respecto, sabemos que seguramente pasaron un momento maravilloso y lleno de amor. En una entrevista que E!News hizo hace algunos meses, Miranda confesó que estaba totalmente enamorada de su novio y dijo: “Es una persona muy amable, muy genuina y muy auténtica, y realmente aprecio eso de él”. El ángel de Victoria’s Secret estuvo casada con Orlando Bloom del 2010 al 2013, cuando se separaron. Fruto de esa relación es su hijo Flynn. Orlando ha dicho que apoya la nueva pareja de Miranda y que su hijo se lleva muy bien con él, así que todo parece estar perfecto para los nuevos esposos.