De vuelta a donde empezó todo, Mark Zuckerberg por fin recibe un título de Harvard

Años atrás, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y hoy uno de los hombres más ricos del planeta, hizo la promesa a su madre de que un día se graduaría y que llevaría a casa el título profesional. Hoy, ha cumplido con su palabra. El joven emprendedor hizo su llegada triunfal a la Universidad de Harvard, de donde finalmente pudo graduarse, recibiendo un título honorario de Doctor en Leyes. Hace más de 10 años que había abandonado aquella prestigiada institución para enfocarse en sus propios proyectos, y dar forma a esos sueños que finalmente pudo alcanzar: la consolidación de su propio imperio; la mayor red social en todo el mundo, Facebook.

Y por fin, llegado el gran día, el orgulloso graduado apareció vestido de traje, impecable, con una gran sonrisa en su rostro, y listo para brindar uno de sus discursos más emotivos a lo largo de su vida. “Me siento honrado de estar con ustedes hoy porque, seamos sinceros, ustedes han logrado algo que yo nunca pude…”, dijo, para reconocer el esfuerzo de sus demás compañeros de graduación. “Si lo consigo a través de este discurso, será la primera vez que termine algo en Harvard. Felicidades, clase 2017”, remató con su característico sentido del humor, para dar paso a las siguientes líneas de lo que tenía preparado.

Bajo el cielo lluvioso, todos estuvieron atentos a cada una de sus palabras. El empresario de 33 años rememoró aquellos instantes que atesora con orgullo, como cuando recibió la noticia de su ingreso a Harvard, o las primeras lecturas. Sin embargo, el lado humano de Zuckerberg salió a flote cuando habló de una de sus más gratificantes experiencias, haber conocido a quien hoy es su compañera, su esposa Priscilla Chan. “Mi mejor recuerdo de Harvard fue conocer a Priscilla. Yo acababa de lanzar ese sitio web de broma Facemash y la junta asesora quería “verme”. Todo el mundo pensó que me echarían. Mis padres vinieron a ayudarme a empacar. Mis amigos me hicieron una fiesta de despedida. Y cosas del destino, Priscilla fue a la fiesta con una amiga. Nos conocimos en la fila del baño en el Pfoho Belltower, y le solté, probablemente, una de las frases más románticas de la historia que he dicho: ‘Me van a correr en tres días, así que tenemos que acordar una cita cuanto antes’”, dijo.

Y aunque no lo echaron de la universidad, Priscilla y él comenzaron a salir. Ese ha sido otro de sus grandes orgullos en la vida a nivel personal. Pero el fundador de Facebook fue más allá, también se dirigió a la juventud, dejando claro que se apartaría de cualquier protocolo durante su charla. “No, estoy aquí para decirles que no basta con encontrar nuestra vocación. El gran reto de nuestra generación es crear un mundo en el que todos tengan una motivación… Motivación es pensar que formamos parte de algo más grande, que somos necesarios, que tenemos un objetivo por el que trabajar. La motivación es lo que nos hace realmente felices”.

Luego del discurso, pudo posar junto a sus padres, Edward y Karen Zuckerberg en una memorable fotografía en la que aparece de toga rojinegra, sosteniendo en sus manos el codiciado título universitario que esperó por tanto años. “Mamá, siempre te dije que volvería para obtener mi grado”. Previo a la realización de la ceremonia de graduación, el también filántropo hizo un Facebook Live desde el dormitorio que solía ocupar en Harvard, el H33. Ahí, mostró su cama, algunos rincones de la habitación y el escritorio desde donde comenzó a dar sus primeros pasos como emprendedor.

