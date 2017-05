¡Mejores amigas! Geraldine Bazán y sus hijas son inseparables

Juegos, bailes y hasta parques de diversiones...Geraldine Bazán ha demostrado ser una mamá super dinámica que está dispuesta a todo con tal de pasar un buen rato al lado de sus dos princesas, Elisa y Miranda. La orgullosa actriz presume constantemente la gran relación que tiene con sus hijas, y a través de divertidos videos y tiernas fotografías que publica en sus redes sociales, la guapa mexicana nos confirma que ser madre es el mejor papel que ha interpretado en toda su vida.

Elisa, la mayor de las dos hijas que Geraldine tiene junto al actor Gabriel Soto, ha demostrado tener un gran carisma, además de notorias habilidades para la actuación acompañadas de una imaginación sin límites. por lo que no es raro encontrarla haciendo parodias, bailes, playbacks e incluso escenas muy bien ensayadas, en las que su hermanita Miranda suele ser su co-protagonista favorita. Al parecer su mami disfruta de cada una de sus ocurrencias y les hace segunda en todo, dando paso a momentos únicos de convivencia que la actriz ama compartir con todos sus seguidores.

En uno de los videos que la despampanante rubia compartió hace poco, se puede ver a Elisa cantando muy divertida en una producción de primera que demuestra todo su profesionalismo, y es que ¡hasta efectos especiales tiene! La pequeña- que cada día se parece más a su famoso padre- demuestra su talento como intérprete y acompañada de una serie de cambios de vestuario realiza una impresionante actuación con una letra que además de todo, tiene un hermoso significado. "Hay una esperanza que está esperando por ti en la oscuridad, deberías saber lo hermosa que eres así al natural, y no tienes que cambiar en nada, el mundo podría cambiar su corazón", se puede leer a un costado de la publicación esta frase de la canción que al parecer, es una de las partes favoritas de Geraldine.

La fashionista ha procurado heredar a sus hijas no sólo los buenos sentimientos, sino también el buen gusto por la moda. Por lo que no es raro ver a este trío portando looks de impacto, tanto en sus apariciones públicas como en cualquier evento familiar. Sin duda, estas pequeñas han aprendido a lucir las prendas igual que su guapa madre y con el tiempo, han dominado el arte a robar cámara en toda ocasión; incluso Geraldine ha tenido que aprender ciertas cosas de ellas, por ejemplo ¡a bailar! O al menos eso deja entender en uno de sus videos, donde reconoce que Elisa fue la coreógrafa estrella que lideró cada uno de los movimientos.

Sin duda alguna, Geraldine está totalmente comprometida con su hermosa familia y ha logrado no sólo ser una excelente madre, sino también una buena amiga en la que sus hijas pueden confiar. Por esto, no es ninguna sorpresa encontrar fotografías de la actriz disfrutando de todo tipo de momentos al lado de sus hijas, de las que procura no separarse ni un minuto, e interpretando el personaje que sea necesario para regalarles a sus princesas los mejores recuerdos de la infancia. Así que, ya sea subiendo a una terrorífica montaña rusa, bailando de manera graciosa, luciendo despampanantes o portando mascarillas con pepino, este trío dinámico nos seguirá conquistando con los mágicos momentos que sólo una relación como la suya es capaz de regalarnos.