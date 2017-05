Salma Hayek no pudo contener las lágrimas al hablar de la tragedia en Manchester

El doloroso suceso ocurrido en Manchester, tras finalizar el show de Ariana Grande, tocó la fibra más sensible de Salma Hayek. La actriz, abrió su corazón para compartir ese sentimiento de indignación y, de un momento a otro, su semblante cambió. Al borde de las lágrimas, ella demostró que no ha sido fácil asimilar esta tragedia, en la que perdieron la vida 22 personas y 60 resultaron heridos. Ante el drástico panorama, la estrella fue empática con la situación que, según sus propias palabras, no le ha permitido dormir.

En una sesión de preguntas y respuestas, durante el 70 Festival de Cine de Cannes, Salma se mostró con el corazón destrozado. Fue tan grande el impacto emocional para ella que, ante la petición del entrevistador para que diera un mensaje, la mexicana dio una respuesta firme. “Esta es una de las razones por las que no he dormido. No lo he procesado. No voy a inventar nada…”. Pero sus palabras fueron más allá, cuando en la conversación habló de lo mucho que su hija, Valentina Paloma, admira a Ariana Grande. “Es su cantante favorita. Mi hija tiene 9 años. Si ese concierto hubiera sido en Londres, ella habría estado ahí, con o sin mí. Si yo estuviera aquí y eso hubiera pasado allá, ella hubiera ido con sus amigos y sus mamás”, dijo.

Pero Salma tampoco contuvo las ganas de enviar un sentido mensaje en redes sociales. La protagonista de cintas como How To Be a Latin Lover o Savages, publicó la imagen de una bandera del Reino Unido y ahí mismo dedicó unas palabras. “Hoy lloramos con ustedes, Manchester. La brutal y bárbara atrocidad en la Gran Bretaña sólo se puede describir como un corazón roto. Podemos unirnos con fuerza y enviar nuestras profundas condolencias a todos aquellos que han perdido a alguien amado”, dijo la actriz.

Otras celebridades han manifestado su dolor e indignación durante las últimas horas, es el caso de David Beckham, quien en su cuenta de Instagram mandó su mensaje. “Noticias desgarradoras de Manchester. Como padre y ser humano lo que ha sucedido realmente me entristece. Mis pensamientos están con todos aquellos que han sido afectados por esta tragedia”. Victoria Beckham hizo lo mismo y dedicó sus oraciones a los afectados. “Mis sentidos pensamientos y oraciones para los afectados por la tragedia en Manchester anoche”, señaló la también diseñadora de modas.

Cristiano Ronaldo tampoco pudo faltar. El futbolista se mostró conmovido ante esta tragedia y lo hizo público en sus redes sociales. “Muy triste de escuchar las noticias de Manchester. Mis pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas. #paryformanchester”. Rihanna fue otra de las estrellas que envió sus mejores pensamientos. “Orando por las almas hermosas que perdimos, sus familias y seres queridos, para los sobrevivientes que siempre estarán impactados por esto, #Manchester", publicó la barbadense.

