Lucía Villalón cierra un capítulo lleno de enseñanzas: 'He aprendido a querer de otra manera' La periodista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que abrió su corazón y se dijo lista para dar vuelta a la página

La tempestad ha pasado para Lucía Villalón y tras su paso, la periodista cosecha grandes enseñanzas. Ahora que su vida está en un momento más tranquilo y que todo ha ido tomando su lugar, la española quiere decir adiós a esta temporada que la colocó en el ojo del huracán en varios sentidos. Ahora que ha podido recuperar su salud y que las cuestiones del corazón comienzan a sanar, quiso compartir con sus seguidores de Instagram cómo cambió su perspectiva de la vida tras lo sucedido.

“Termina un capítulo. Se cierra una temporada. Un ciclo con momentos muy malos pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro. Me acordaré de las personas que han estado ahí y de aquellas que he conocido gracias a momentos complicados, personas que me han hecho sonreír y convertirme en alguien mejor, profesional y personalmente”, escribió como introducción del texto.

La periodista continuó refiriéndose a su salud: “Me quedo con lo aprendido porque a pesar de tocar lo más bajo sabes que es ahí cuando empiezas a crecer. Que el que no se arriesga está perdido y que quien no se sacrifica, desde luego, no tiene idea de lo que es sentirse orgulloso de haberse dejado la piel.

He aprendido a valorar la salud y a las personas que se quedan cuando ella no está. He aprendido que a veces una mirada basta para sentirse comprendido y que llorar no es perder el tiempo, sino limpiarse por dentro. Que cuanto más natural eres más fácil es quererte y que la vida es para valientes porque si no, es entonces cuando todo deja de tener sentido”.

Como si se tratara de unas líneas catárticas, Lucía se refirió a las cuestiones del corazón, pues tras cancelar su compromiso con Javier Chicharito Hernández, dejó claro que aprendió a ver el amor de otra forma: “He aprendido a querer de otra manera, ni mejor ni peor, pero de una forma más libre y sincera. Y sobre todo me he dado cuenta de que los momentos de felicidad los causan las personas que nos rodean y que si no les tuviésemos a ellos nunca podríamos ni vivirlos ni compartirlos. Y gracias a Dios puedo decir que los vivo y los comparto a diario y que por todo lo aprendido en esta etapa de mi vida me he convertido en alguien mejor... y me siento orgullosa, así que gracias de todo corazón a quien ha estado siempre, a los que han aparecido, a quien me ha hecho mejor persona y a quien día tras día me apoya y me ayuda. ¡Comienza otro capítulo!”, finalizó.

Aunque no especificó en qué consistirá este nuevo comienzo, es un hecho que está lisa para dar vuelta a la página respecto a los dos neumotórax que la llevaron al hospital y a la repentina cancelación de la boda con Chicharito. Si bien ha pasado menos de medio año de su crisis sentimental y de salud, Lucía está lista para dejar todo atrás y comenzar a escribir con la mejor actitud un nuevo capítulo en su vida.