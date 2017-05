La complicada maleta de Melania e Ivanka Trump para su viaje a Medio Oriente Los códigos culturales de la región han hecho un reto las elecciones de estilo de las mujeres Trump

Los viajes diplomáticos representan un especial reto, sobre todo cuando se trata de una cultura con costumbres muy arraigadas. Ese es el caso de los países de Medio Oriente, donde las reglas de vestimenta de las mujeres son especiales y en algunos casos, incluso, aplican para las extranjeras. Así, Melania e Ivanka Trump han tenido que poner un especial cuidado en sus looks para el primer viaje internacional que hacen desde su llegada a la Casa Blanca.

Para no errar, Melania Trump ha decidido llevar looks monocromáticos con prendas básicas y poco llamativas. A su llegada a Arabia Saudita, la Primera Dama de Estados Unidos bajó del avión con un jumpsuit de pantalón de patas de elefante en negro, de Stella McCartney. Para darle al outfit un aire muy de la región, Melania usó un cinturón oversized en dorado de Saint Laurent y un collar a juego. En un look muy similar al traje con el que recibió a Rania de Jordania en la Casa Blanca, Melania llevó vestido estilo safari de Ralph Lauren y un cinturón café, con tacones bicolor en hueso y café; esto durante su visita a la American International School de Arabia Saudita.

En su look más glamuroso en este país para una cena ofrecida en su honor, llevó un vestido estilo capa en magenta de la firma Reem Acra con una espectacular gargantilla de diamantes. Aunque sus elecciones de ropa han ido de acuerdo con el código de vestimenta en el país, ha sido su melena la que ha dado de que hablar. Y es que aunque no es requisito que las mujeres extrajeras lleven velo, hace un par de años, Donald Trump criticó a Michelle Obama por no hacerlo.

Ya en Israel, durante su visita al Santo Sepulcro, en Jerusalem, la Primera Dama recurrió a un traje sastre blanco aderezado con un cinturón en el mismo color de Michael Kors. Para darle un toque de color a su look, llevó unos zapatos bicolor, que se han vuelto norma en este viaje, en combinación rojo con blanco.

Por su parte, Ivanka ha tenido menos apariciones que la esposa de su papá. A su llegada a Arabia Saudita llevó un vestido floral en colores sobrios con manga larga y falda por debajo de la rodilla. Aunque su rubia melena también fue causa de titulares. Para dar una conferencia en el país de Oriente, Ivanka llevó un traje azul serenidad de Stella McCartney combinado con una blusa del mismo color, completamente cerrada hasta el cuello; con clutch en blanco y zapatos en nude.

En Israel, Ivanka decidió apegarse aún más a los códigos de vestimenta de los lugares sagrados y es que desde su matrimonio con Jared Kushner, la heredera se convirtió al judaísmo. Con un especial respeto, apareció en el Santo Sepulcro con una falda plisada por debajo de la rodilla con una blusa de encaje y manga larga, todo en sobrios azul marino y negro. Los tacones a juego y como toque final, un fascinator muy elegante como muestra de respeto al cubrirse la cabeza.

