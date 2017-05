Meghan Markle, la invitada más esperada que nunca se vio

Sin duda la boda de Pippa Middleton y James Mathews fue el evento más esperado del año y una de las razones por las cuales miles de personas estaban al pendiente de esta era porque se esperaba ver al Príncipe Harry junto a su novia, Meghan Markle, quien era la invitada que prometía acaparar varios reflectores debido a que coincidiría por primera vez y de forma pública con los Duques de Cambridge.

Durante las últimas semanas las especulaciones sobre si la actriz asistiría o no, se hicieron escuchar por todos lados, pues Pippa habría pedido que solo asistiesen a la boda aquellas parejas comprometidas, instaurando su ya famoso “no ring, no bring”. Lo que más llama la atención es que Donna Air, la novia del hermano de Kate, James Middleton, si estuvo presente durante la ceremonia aun cuando la pareja no se encuentra comprometida.

Aun cuando la actriz de Suits pidió permiso para ausentarse de su trabajo durante esta semana y voló hasta Inglaterra para estar en tan comentado evento, el Príncipe Harry llegó a la iglesia junto a su hermano, el Príncipe William, confirmando que Meghan no asistiría a la celebración de la boda. Su ausencia durante la ceremonia religiosa fue la más comentada pues en los últimos días, la estadounidense se ha paseado por las calles de Londres, además según el portal de E! News, incluso agendó una cita para realizarse un lujoso facial con un costo aproximado de 325 dólares (6,175 pesos mexicanos), el cual la ayudaría a lucir radiante durante el evento, sin embargo la mayor sorpresa fue que ella nunca apareció.

Después de haber terminado el enlace nupcial, el Príncipe Harry fue visto saliendo de la iglesia muy apresurado en dirección a Londres para recoger a su novia, para después asistir a la fiesta juntos. Sin embargo, hasta hace un momento nada se sabía de la morena de 35 años, sin embargo, según el portal Daily Mail, Meghan llegó justo a tiempo para presenciar el espectacular show de aviación que se llevó a cabo como parte de la celebración. La novia del Príncipe mantuvo un bajo perfil y en ningún momento fue fotografiada cerca de Harry.