¿Qué fue lo que puso tan feliz a North West? Aunque la niña no tiene idea de qué es Instagram, ni qué significa tener 100 millones de seguidores, la niña celebró emocionada la nueva cifra de su mamá en esta red social

Es una de las celebridades con más seguidores en Instagram y sus números van subiendo. Ni su retiro temporal en redes sociales, tras su asalto en París, ni la disminución de su publicaciones han detenido la popularidad de Kim Kardashian en esta red social, donde acaba de llegar a los 100 millones de seguidores. Acercándose peligrosamente a la “reina” de esta red social, Selena Gomez -quien cuanta con 120-, la esposa de Kanye West contagió de alegría a todos los miembros de su familia, en especial a su hija North, quien para celebrar este logro de su mamá hizo su pose más graciosa.

Can’t believe I reached 100 million Instagram followers, all thanks to YOU! Get the stories behind my top pics: https://t.co/Ao298Xg6nB pic.twitter.com/ntWLv3zlwS — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 de mayo de 2017

Aunque la niña no tiene idea de qué es Instagram y qué implica tener 100 millones de ojos observándote, se puso feliz al ver a su mamá emocionada, de ahí, que haya aprovechado su día en los Universal Studios para festejar los nuevos números de Kim en esta red social.

“Ella no tiene idea de lo que significan 100 millones de seguidores, pero está emocionada porque yo estoy feliz”, escribió como pie de foto la estrella de Kepping Up With The Kardashians. En la imagen aparece North, tan estilosa como siempre, sentada extendiendo los brazos y haciendo una mueca que no le conocíamos.

La socialité llevó su festejo a otras de sus redes sociales, como Twitter, donde compartió un video con las mejores fotos que ha compartido en Instagram: “¡No puedo creer que llegué a los 100 seguidores en Intagram! Todo es gracias a ustedes”, se lee como título del clip.

Una vez más, Kim Kardashian demuestra su “poder” en redes y aunque su hermanita, Kylie, le sigue los pasos con 94 millones de seguidores, ella deja claro que siempre es la pionera de la familia en a la hora de romper récords.

Ha sido a través de Instagram que Kim ha compartido los momentos más especiales de su historia como celebridad. Apenas hace unos días, con motivo del Día de las Madres en Estados Unidos, compartió una foto única de su familia hace unos años, cuando era una niña que no imaginaba en el fenómeno mediático que se iba a convertir gracias al reality show que ella y los suyos protagonizan desde 2007.