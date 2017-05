Leo, es el fan más grande de su papá, Rafa Márquez, y con este tierno gesto lo demuestra

Siendo tan pequeñito, Leo, hijo de Rafa Márquez y Jaydy Michel, ya tiene clara una cosa; no hay nadie como él, que sea tan fan del Atlas, equipo de futbol en el que juega su papá. A unas cuantas semanas de cumplir un año de edad, el rey de la casa ha dado muestras de su gran carisma y, aunque anteriormente ya había aparecido con la camiseta del rojinegro, esta vez se mostró muy animado. Cada día que pasa, surgen nuevas sorpresas y los orgullosos papás no dejan de presumir a su gran amor. Por supuesto, Leo ya tiene a su grupo de admiradores en redes sociales, que están muy pendientes cada que aparece en una nueva aventura.

Ahora, Jaydy mostró un breve y tierno clip en el que aparece Leo demostrando que su afición es grande. El amor que este bebé tiene por su papá es inmenso y no pierde ninguna oportunidad para hacerlo evidente. En estos segundos, el pequeño aparece sonriente en los brazos de su mamá, quien emocionada, le menciona el nombre del equipo de Rafa y de inmediato él alza una de sus manos. Con este gesto, dejó claro que su apoyo es incondicional. “Mi príncipe apoyando a papi @rafamarquezmx @atlas.fc…”, comentó Jaydy en la publicación, en la que también reveló el nombre de quien se ha encargado de motivar a Leo para realizar esas simpáticas porras, su suegra, la mamá de Rafa. “Lo que le enseña la abuelita #Rosi, jajaja”, agregó la modelo.

Y aunque el Atlas perdió 1-0 contra las Chivas, en el partido que se realizó el 14 de mayo en Jalisco, la familia ha reconfortado a Rafa y el gesto de su pequeñito lo dice todo. No es la primera vez que Jaydy muestra imágenes de su hijo deseando lo mejor a su papi durante sus encuentros futbolísticos. Hace unas semanas, ella compartió en su cuenta de Instagram una foto del bebé con la playera rojinegra. A esta publicación le agregó la leyenda “apoyando a papá”.

Desde la llegada de Leo a la vida de Jaydy y Rafa las cosas han cambiado. La familia está ilusionada por esta etapa, en la que siguen aprendiendo y disfrutando cada momento. Para la modelo, ser mamá de este pequeñito junto a Rafa es una de las cosas más lindas. En una entrevista concedida a ¡HOLA!, reveló aquellas cosas que la motivaron a dar continuidad a sus planes de tener un bebé aquél momento. “Si me animé a estas alturas a tener a otro bebé es porque es un excelente papá (Rafa). Está muy pendiente de todos en su casa y de sus hijos, aunque no estén aquí. Siempre está presente. Admiro en él su capacidad de trabajo, de asumir tanta exigencia profesional, y no descuidar jamás a su familia”.

La gran admiración que Jaydy tiene por su esposo también es grande. En diversas ocasiones, en redes sociales, ha dado muestra del gran amor que los une, como cuando publicó una fotografía de los dos, en la cima de alguna montaña, para celebrar el cumpleaños de Rafa. “¡Sigo aprendiendo muchas cosas de ti y llenando mi corazón de motivos para amarte cada día más! ¡Feliz cumpleaños mi amor!”, comentó en la tierna postal.

