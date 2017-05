James Hewitt se reporta muy delicado de salud tras haber sufrido un infarto Hewitt, de 59 años, mantuvo una relación sentimental con la Princesa Diana

Se ha reportado que James Hewitt se encuentra muy delicado de salud después de haber sufrido un infarto y un ataque. Según The Sunday Mirror, el ex oficial del ejército de 59 años tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia y permanecerá en observación ante su complicado estado de salud, ya que según reportan medios británicos, 'se encuentra luchando por su vida'. Hewitt fue protagonista de titulares durante los cinco años en los que se le relacionó sentimentalmente con la Princesa Diana.

Se sabe que la Princesa tuvo una relación con James durante cinco años, entre 1986 y 1991, después de que se conocieron durante una fiesta en Londres y terminaron cuando él fue enviado a Iraq en la Guerra del Golfo. Fue la Princesa Diana quien confirmó este affair durante la famosa entrevista en Panarama en 1995 y el mismo Hewitt escribiría un libro en referencia a esta relación. Desde entonces, el fantasma de este romance ha seguido a su protagonista. Recientemente, Hewitt concedió una entrevista en la que negó que esté dispuesto a subastar las cartas privadas que recibió de la Princesa, algo que se afirmó intentó hacer hace algunos años.

Según reportan medios locales, Hewitt comenzó con malestares hace dos semanas por lo que tuvo que ser ingresado en el Plymouth’s Derriford Hospital y después sería trasladado al Royal Devon and Exeter Hospital. The Mirror señala que el exjugador de polo tenía una enfermedad prexistente la cual se agravó repentinamente obligándolo a buscar atención médica.

A pesar de esto, diversos medios británicos aseguran que sus familiares están confiados en que podrá recuperarse de estos problemas de salud. Lo cierto es que los últimos no han sido años fáciles para Hewitt. Hace algunas semanas dio una entrevista en la que negaba ser el verdadero padre del Príncipe Harry, rumor sin mucha credibilidad que lo siguió por muchos años. En el 2004, fue detenido por posesión de narcóticos y en el 2003 se dijo que trató de vender 64 cartas personales de la Princesa Diana por 10 millones de libras esterlinas, lo que ha negado también. El exsoldado ha intentado aprovechar la fama para brillar en la televisión y en el 2006 participó en el reality show The X Factor: Battle of the Stars y también tuvo una aparición en el programa Top Gear.