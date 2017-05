Paola Espinosa e Iván García celebran el divertido 'Baby shower' de su hija Ivana Los papás disfrutaron de la primera fiesta de su hija Ivana, quien nacerá a finales de julio

La cuenta regresiva ha comenzado, pero antes de que llegue el gran día, Paola Espinosa e Iván García se preparan para recibir a su hija. Atentos a cada detalle que necesitan para que a su hija no le falte nada, la pareja protagonizó un divertido Baby Shower, donde la pancita de la medallista mundial se convirtió en el centro de todas las miradas.

Rodeados de familia y amigos, los deportistas disfrutaron de la primera fiesta de su hija Ivana, quien tendrá de donde heredar el gusto por los deportes acuáticos. Ataviada en un vestido amarillo, la próxima mamá habló con la prensa sobre la inminente llegada de su hija: “Los dos estamos muy ansiosos, ya queremos conocerla, queremos saber cómo es; el hecho de sentirla, de ver cómo se mueve la pancita nos da más desesperación”, comentó la deportista olímpica al diario Récord.

Por su parte, el emocionado papá contó cómo reaccionaría si su hija se inclinara por los deportes olímpicos: “Su madre dice que quiere que sea deportista, a mí también me gustaría pero clavados no. No creo que soporte verla sufrir, porque sí se sufre poquito”, comentó Iván, quien sabe muy bien del tema.

Los próximos papás contaron con la compañía de sus respectivas mamás, quienes están ansiosas por conocer a su nieta. “Gracias por tanto cariño para nosotros e Ivana”, escribió la clavadista como pie de foto de una imagen en la que aparecen al lado de sus mamás.

Tras este festejo, la pareja tomó un avión para viajar a Guadalajara, ciudad natal de El Pollo, donde planean recibir a la bebé: “Ivana será tapatía. Estoy emocionado porque lo soñé y lo hablaba mucho con Paola, pero no veía el día que fuera a hacerse realidad”, explicó el clavadista.

Aunque Espinosa quiere que su hija llegue al mundo de la manera más natural, estará muy atenta a las recomendaciones médicas: “Yo lo que pienso es que sea parto natural, aunque si no se puede no estoy cerrada a la cesárea. Lo que quiero es que mi bebé esté sana y que yo también esté bien”, dijo Paola al diario deportivo Marca.